De Vido se entregó en Comodoro Py y quedó preso por la Tragedia de Once: lo trasladan a la cárcel de Ezeiza
De Vido se entregó en Comodoro Py y quedó preso por la Tragedia de Once: lo trasladan a la cárcel de Ezeiza
Johnny Depp, mano a mano con EL DIA: “Crecí identificándome con los desfavorecidos”
Conmoción e indignación en La Plata: murió por causas que se analizan y al día siguiente le vaciaron la casa
Maratón de vasectomías en La Plata: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos
En la UNLP, Geología e informática se suben al podio de la demanda de profesionales: el ranking completo
El Lobo, sueña ¿Qué necesita para clasificarse a los playoffs?
Luis Lobo Medina, el polémico árbitro de Estudiantes vs Argentinos: ¿cómo le fue al Pincha con él?
Mañana se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA: hasta hay podés anotarte
El infierno del abuso sexual y la necesidad de contar para sanar
Adiós Capece: a los 66 años, murió Jorge Lorenzo, actor de “El Marginal”
MasterChef Celebrity en problemas: Luis Ventura reveló una información secreta sin cumplir las reglas de contrato
Llegan la fiesta de egresados y el sueño que exige al bolsillo familiar
Fuerte malestar por una presunta estafa a estudiantes en un salón de las afueras de La Plata
Por un mejor uso de los contenedores de residuos en nuestra ciudad
Los números de la suerte del jueves 13 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Ciencia Argentina: usan un virus del resfrío como arma contra el cáncer colorrectal
Murió Dylan, el perro que acompañó a Alberto Fernández en Olivos
El dólar sigue planchado mientras las acciones y bonos avanzan firmes
El PRO se mantendrá independiente frente a La Libertad Avanza
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Cierto es que, se dio a conocer que MasterChef Celebrity es grabado, pero el espíritu del programa pasa por no revelar nada.
Así, existe hermetismo para que no se filtre nada de lo que va a venir. En este sentido, solo los protagonistas saben, pero Luis Ventura no guardó el secreto.
Concretamente, Ventura adelantó en sus redes que se va del reality. Allí, compartió una foto emotiva junto a un “ELIMINADO” en mayúsculas.
El posteo se empezó a llenar de me gusta, hasta que recibió un llamado que lo obligó a bajarlo de las redes. Lo cierto es que ya era tarde.
Entonces, según cómo vienen las grabaciones, Luis Ventura va a ser el eliminado de este miércoles 12.
Ante lo que se generó, el mencionado periodista se disculpó: “Me hago cargo porque soy un hombre de medios y el error es mío porque yo no tengo el tiempo para ver todo lo que sale al aire. Entonces, no vi los últimos programas de MasterChef porque hago Polémica a la noche, duermo cuando puedo…”, arrancó declarando, mientras agregó: “Recibo un material donde había una serie de fotos y supuse que las fotos tenían que ver con programas ya vistos. Yo dije: llegó el programa donde yo me tengo que ir. Entonces busqué y había un par con Wanda que nos despedimos, nos decimos cosas, yo menos me emociono, la foto la subo a los minutos y por teléfono me dicen ‘pelotu…, el programa no salió al aire, por eso ahora, pido perdón por el error”.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Johnny, un platense más
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí