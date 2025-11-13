MasterChef Celebrity en problemas: Luis Ventura reveló una información secreta sin cumplir las reglas de contrato

Cierto es que, se dio a conocer que MasterChef Celebrity es grabado, pero el espíritu del programa pasa por no revelar nada.

Así, existe hermetismo para que no se filtre nada de lo que va a venir. En este sentido, solo los protagonistas saben, pero Luis Ventura no guardó el secreto.

Concretamente, Ventura adelantó en sus redes que se va del reality. Allí, compartió una foto emotiva junto a un “ELIMINADO” en mayúsculas.

El posteo se empezó a llenar de me gusta, hasta que recibió un llamado que lo obligó a bajarlo de las redes. Lo cierto es que ya era tarde.

Entonces, según cómo vienen las grabaciones, Luis Ventura va a ser el eliminado de este miércoles 12.

Ante lo que se generó, el mencionado periodista se disculpó: “Me hago cargo porque soy un hombre de medios y el error es mío porque yo no tengo el tiempo para ver todo lo que sale al aire. Entonces, no vi los últimos programas de MasterChef porque hago Polémica a la noche, duermo cuando puedo…”, arrancó declarando, mientras agregó: “Recibo un material donde había una serie de fotos y supuse que las fotos tenían que ver con programas ya vistos. Yo dije: llegó el programa donde yo me tengo que ir. Entonces busqué y había un par con Wanda que nos despedimos, nos decimos cosas, yo menos me emociono, la foto la subo a los minutos y por teléfono me dicen ‘pelotu…, el programa no salió al aire, por eso ahora, pido perdón por el error”.