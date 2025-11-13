La Plata, en modo primavera este jueves: se viene un finde veraniego

El tiempo se presentaba este jueves en La Plata y alrededores con cielo despejado, vientos leves y temperatura mínima de 10 grados y máxima de 25, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el viernes se espera cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 14 grados y máxima de 28.

En tanto que para el sábado se prevé cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 18 grados y máxima de 29, reportó el SMN.