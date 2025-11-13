Macron anticipa que votará en contra del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Fue después de una reunión con productores franceses, confirmó la ministra de Agricultura, Annie Genevard
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anticipó que rechazará el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, tras mantener una reunión con agricultores de su país en Toulouse.
Macron les afirmó que el tratado entre ambos bloques regionales tendrá "un no rotundo de Francia", por lo que llevó tranquilidad al sector rural galo, según confirmó la ministra de Agricultura, Annie Genevard.
"Francia no puede validar en estos momentos el proyecto de acuerdo con los países del Mercosur porque no protege los intereses de nuestros agricultores", señaló Genevard que también participó en la reunión.
En ese sentido, la funcionaria agregó: "No se puede aceptar que se produzcan o se importen a suelo europeo productos y alimentación que no respeten las reglas que imponemos a nuestros propios productores".
Unos 300 agricultores pidieron aclaraciones este miércoles a Macron sobre el tratado de libre comercio con el Mercosur, después de que el presidente asegurara la semana pasada que veía perspectivas positivas para la firma de ese acuerdo.
"El presidente se comprometió hoy a no firmar el Mercosur hasta que no incluya las cláusulas que se deberían poner en marcha", afirmó el titular de la Federación Regional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (Frsea), Jean-Marie Driat, quien se opone al tratado en su conjunto.
