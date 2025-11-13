Luis Lobo Medina, el polémico árbitro de Estudiantes vs Argentinos: ¿cómo le fue al Pincha con él?

La designación de Luis Lobo Medina como árbitro para el partido crucial que jugará Estudiantes ante Argentinos, el domingo a las 20:15 en UNO, trajo ruido. Sin dudas, es considerado uno de los jueces más polémicos del fútbol argentino, ya que quedó bajo la lupa por sus decisiones en varios encuentros.

Con el antecedente que tiene el Pincha de varios fallos arbítrales, como le pasó con Barracas Central y Boca, la preocupación es grande tanto en la dirigencia como en el cuerpo técnico y los futbolistas.

Además Lobo Medina es un árbitro de pocas pulgas y de mucho dialogo con los jugadores, dejando en claro que tiene un perfil alto. El último fin de semana, estuvo en el ojo de la tormenta por su actuación en la victoria de Aldosivi sobre Banfield, en el Florencio Sola. El juez cobró un polémico penal en el final del encuentro para el Tiburón, que le terminó dando la victoria y la esperanza de salvar la categoría en fecha final.

Más allá que la acción discutida fue revisada por el VAR, el juez terminó ratificando su decisión. Eso generó el enojo de todo Banfield, sobre todo de su entrenador, Pedro Troglio, quien cruzó al árbitro en el final: “ Este es mi laburo, yo me rompo el or.. acá. Me están cagan.., viejo”.

Más allá de que en Estudiantes habrá guardia alta, las estadísticas son positivas con Lobo Medina en cancha. En total, el árbitro dijo presente en cuatro partidos, que terminaron con tres victorias para el Pincha y un empate.

El último antecedente fue este año por los 32avos de Copa Argentina, donde Estudiantes derrotó 2-1 a Sarmiento de La Banda el pasado 25 de febrero en el Estadio 15 de Abril de Unión de Santa Fe.