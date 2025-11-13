Padres y alumnos le dieron una brutal paliza a docentes en una escuela de La Plata: la directora terminó hospitalizada

En la UNLP, Geología e informática se suben al podio de la demanda de profesionales: el ranking completo
La violencia escolar en las escuelas de La Plata no solo no se detiene, sino que se agrava. A las habituales peleas entre estudiantes se suma ahora otra arista que involucra a los docentes y directivos, quienes parecen ser el nuevo blanco de las agresiones, no solo por parte de los alumnos, sino también de sus padres.
Esta vez, las denuncias emergen desde la Escuela Primaria Nº80 del barrio Savoia, en City Bell, donde ayer un grupo de alumnos de sexto grado, junto a sus padres, atacaron a educadores y autoridades de ese establecimiento, situado en 7 bis entre 474 y 475.
Desde la comunidad educativa se informó a EL DIA que, durante el segundo recreo de la mañana, se enfrentaron a golpes dos alumnos y una alumna. Ese fue apenas el comienzo de una jornada violenta. En esa secuencia, tuvieron que intervenir personal auxiliar y docentes con el propósito de separarlos y poner paños fríos. "Era imposible apartarlos por el grado de violencia que tenían. Auxiliares y maestros trataron de que se calmaran, pero terminaron ligando golpes", aseguraron.
En ese contexto, las autoridades de la escuela tomaron la decisión de llamar a los padres de los estudiantes envueltos en el pleito para que los pasaran a retirar. Sin embargo, llegado ese momento, que implicaba poner de manifiesto lo ocurrido y expresar la preocupación por la creciente violencia, los estudiantes —que todavía estaban con la euforia elevada— y sus padres se opusieron a los razonamientos de los maestros y arremetieron contra ellos. También increparon a la directora.
"Los atacaron a trompadas, a patadas, incluso los agarraron de los pelos. A la directora le dieron una patada en la pierna y la hicieron sangrar, ya que le impactaron justo en una várice". Por este motivo, quien comanda el equipo directivo debió recibir más tarde asistencia médica en la guardia porque "le provocaron una herida en una zona delicada de la pierna".
"Hace dos semanas también hubo una pelea entre alumnos y es imposible poder controlarlos cuando se agarran", se indicó.
A raíz del tremendo episodio de violencia vivido en los accesos del edificio escolar, la comunidad educativa seguía hoy en estado de conmoción.
En ese marco, los directivos ordenaron la suspensión de las clases hasta tanto el clima escolar recobre su calma.
Al respecto, se reportó que muchos padres se acercaron a la escuela para pedir explicaciones por el cese de las actividades en el día de hoy. Si bien hubo solidaridad con el personal educativo, pocos respaldaron la medida y reclamaron por la apertura de la escuela.
Durante este jueves, el predio educativo era custodiado por un móvil policial ante el miedo de los docentes de ser atacados nuevamente. "Se necesitaban garantías", se indicó.
Asimismo, más temprano, se llevó a cabo una reunión en donde las autoridades dieron explicaciones a padres y madres que acudieron al establecimiento para recibir argumentos sobre la drástica suspensión de clases.
Desde la comunidad educativa aseguraron que "desde hace un tiempo algunos padres vienen sacando a los chicos de acá por la violencia que hay". "Hace dos semanas hubo un hecho parecido entre alumnos". Y agregaron que "a pesar de lo que pasó, la inspectora quiere que los docentes trabajen igual". "La realidad es que si esta mañana vino la policía a la escuela es porque se necesitan garantías para el desarrollo de las clases", afirmaron.
El extremo episodio de violencia escolar en el ámbito de la primaria se suma al ocurrido días atrás en la secundaria del Normal 2, donde una preceptora sufrió un fuerte golpe en la cabeza y recibió varios puntos de sutura en medio de un ataque por parte de un adolescente enardecido.
