COU: piden modificar topes de alturas máximas

El bloque de concejales de la UCR pedirá al oficialismo local modificar el proyecto de reforma del Código de Ordenamiento Urbano (COU) enviado por el intendente, Julio Alak, al Concejo Deliberante, flexibilizando los topes de las alturas máximas en las construcciones.

Según indicaron ayer a EL DIA desde esa bancada, el pedido es para fijar la posibilidad de construir hasta 10 niveles en las avenidas 51 y 53, dentro del eje institucional, desde la avenida 1 hasta la calle 12.

El proyecto original enviado por el Ejecutivo prevé topes pasa esa zona de seis pisos, por lo que, si se incorporara esa modificación, las alturas de los edificios podrían elevarse hasta cuatro niveles más.

En tanto, el bloque opositor anticipó que propondrá la construcción de hasta seis niveles en la zona del Centro comercial que se está construyendo en camino General Belgrano y la avenida 19, entre 511 y 520.

Como viene publicando EL DIA, el debate por el nuevo Código de Ordenamiento Urbano se inició la semana pasada con la presentación de la reforma por parte del Ejecutivo y el lunes se llevó a cabo la primera reunión de la comisión de Planeamiento para abordar cuestiones puntuales de su articulado.