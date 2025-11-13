Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mañana, gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Política y Economía |LA SEMANA PRÓXIMA COMIENZA EL DEBATE EN LA LEGISLATURA BONAERENSE

Sesionó Diputados y le dio estado parlamentario al Presupuesto 2026

El oficialismo espera tratarlo en el recinto en la última semana del mes. Necesita sumar 62 votos. ¿Se saldará la interna?

Sesionó Diputados y le dio estado parlamentario al Presupuesto 2026

Los diputados reunidos ayer a la tarde en el recinto / Ivan Campos

13 de Noviembre de 2025 | 02:17
Edición impresa

La Cámara de Diputados bonaerense sesionó ayer a la tarde y le dio estado parlamentario a los proyectos de Presupuesto, Ley Fiscal e Impositiva y al pedido de autorización para tomar deuda por el equivalente a 1.990 millones de dólares enviados por el Poder Ejecutivo provincial a la Legislatura.

Las iniciativas comenzarán a debatirse la semana próxima en la Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara baja de la Provincia, que preside el diputado cristinista Juan Pablo de Jesús acompañado de la radical María Silvina Vaccarezza como vice.

Desde la comisión, adelantaron a EL DIA que esperan debatir en el recinto las iniciativas económicas del gobernador Axel Kicillof durante la última semana de noviembre.

Hasta el 10 de diciembre hay 37 diputados de Unión por la Patria (UxP), 13 del PRO; 12 de La Libertad Avanza; 9 de UCR + Cambio Federal; 6 de Somos Buenos Aires; otros 6 de Unión y Libertad; 3 de Nuevos Aires; 3 de la Coalición Cívica; dos de la Izquierda y uno de Derecha Popular. Para aprobar la iniciativa, el oficialismo necesita el voto de 62 legisladores presentes en el recinto, dos tercios por el endeudamiento.

Pero más allá de la negociación con los bloques opositores - que ya le pidieron al gobierno de Kicillof que “coparticipe” con ellos cargos en los organismos de la Constitución y en la Corte Suprema – un debate aparte se da en el seno del bloque de UxP. Aquí, de los 37 diputados, La Cámpora y el massismo suman 20 legisladores un número mayor a los diputados que adhieren al kicillofismo.

Para superar las suspicacias, fundamentalmente entre el cristinismo y los aliados del Gobernador, el camporista Facundo Tignanelli, a la sazón presidente del bloque de UxP, expresó esta semana que “vamos a trabajar este Presupuesto para que salga, y tenemos expectativa de que se puede lograr”. Además dijo que “lo que recogimos de la oposición es voluntad de empezar a afinar criterios para que esto (el Presupuesto) salga”.

Los diputados que pertenecen al Movimiento al Futuro, que conduce Axel Kicillof, esperan una prueba de buena fe del cristinismo ayudando a empujar la aprobación de las iniciativas económicas del gobierno provincial. Justo cuando faltan pocos días para que a Máximo Kirchner se le venza el mandato como presidente del PJ provincial, el 10 de diciembre próximo.

PRESUPUESTO, IMPUESTOS Y ENDEUDAMIENTO

El presupuesto provincial para 2026 prevé un gasto total de $43 billones frente a los $36 billones ejecutado este año. Y detalla gastos de capital por $3,2 billones, asistencia social por $1,7 billones, salud por $1,7 billones, educación por $1,3 billones y seguridad y servicio penitenciario por $1,4 billones.

En el capítulo impositivo, los funcionarios de Economía que lo elaboraron afirmaron que no se modificarán las alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB); habrá una “reducción nominal” en las cuotas en el 75% de los vehículos radicados en PBA y tampoco se modificarán los mecanismos para fijar las boletas del inmobiliario Urbano (casas y baldíos) o Rural.

Pero, sin dudas, la iniciativa sobre la que el Gobernador ha puesto más énfasis es pedido de autorización para tomar deuda por el equivalente a 1.990 millones de dólares. “Necesitamos particularmente la ley de financiamiento para poder sostener durante el año que viene el normal funcionamiento”, expresó el mandatario provincial durante la presentación oficial de las iniciativas económicas en Casa de Gobierno.

Un aspecto clave en la discusión presupuestaria son los recursos que se deriven al los municipios. El Ejecutivo provincial condiciona esos fondos a la aprobación del endeudamiento previsto en la Ley de Financiamiento que envió a la Legislatura.Esta

En el marco de la habitual conferencia de prensa que brinda la Casa de Gobierno el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, le reveló a los periodistas presentes que “la Provincia requiere ese endeudamiento para reforzar sus arcas, y a partir de eso puede destinar una parte a los municipios, tal como está previsto”.

HOMENAJE

En el comienzo de la sesión de ayer, la Cámara baja realizó un minuto de silencio por la muerte del exdiputado bonaerense, oriundo de Ramallo, Ricardo Gorostiza.

 

