Hubo acuerdo y Estados Unidos pone fin al cierre gubernamental más largo

Fueron 43 días de parálisis y pérdidas estimadas en 14 mil millones de dólares

Hubo acuerdo y Estados Unidos pone fin al cierre gubernamental más largo
13 de Noviembre de 2025 | 07:16

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó anoche una resolución legislativa que pone fin al cierre gubernamental más largo en la historia del país, una parálisis que duró 43 días y generó pérdidas económicas estimadas en 14.000 millones de dólares.

La votación final en la Cámara baja fue de 222 a favor y 209 en contra, dando luz verde a la ley presupuestaria que el presidente Donald Trump tenía previsto firmar la misma noche. La medida ya había sido aprobada por el Senado el lunes.

El cierre, provocado por un tenso debate político, afectó gravemente al funcionamiento del país, con la cancelación de vuelos por falta de controladores aéreos y el despido temporal de unos 670.000 funcionarios, quienes se reincorporarán a sus puestos con derecho a sueldo a partir del jueves.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, acusó a los demócratas de "causar daño" intencionadamente, mientras que el líder de la bancada opositora, Hakeem Jeffries, reivindicó la postura de su partido de "defender los derechos de los estadounidenses".

Más allá del presupuesto, el cierre estuvo marcado por el intenso debate sobre la financiación de la cobertura sanitaria pública, especialmente los subsidios derivados del Obamacare (la reforma sanitaria de Barack Obama) y sus extensiones bajo la presidencia de Joe Biden. Estas ayudas, que benefician a millones de estadounidenses, vencen a finales de año y su posible aumento ha sido un punto de fricción.

Los republicanos argumentan que los subsidios deberían enfocarse en los sectores más vulnerables y no extenderse indiscriminadamente, mientras que los demócratas alertan que, sin estas ayudas, la atención médica podría volverse "impagable" para muchas personas.

A pesar de que los sondeos indicaban que la opinión pública responsabilizaba mayoritariamente a Trump y a los republicanos por el cierre, la unidad de estos últimos se mantuvo firme. Sin embargo, el nerviosismo creció entre los demócratas, que recientemente habían celebrado victorias en sus reductos electorales.

