En muy pocas horas, asaltan dos veces el mismo local

Un comercio ubicado sobre Diagonal 79 entre 59 y 60, fue escenario de dos hechos delictivos consecutivos con pocas horas de diferencia. En el primero, ocurrido alrededor de las 17.40, un hombre ingresó al local, amenazó con un cuchillo a un empleado y le exigió el dinero de la caja registradora. La víctima, por temor, entregó unos 60.000 pesos. Antes de escapar, el asaltante advirtió: “Si hacés la denuncia, vuelvo y te mato”.

Horas después, cerca de las 20.20 del día siguiente, una mujer ingresó al mismo comercio solicitando empanadas. Ante la negativa de los empleados, comenzó a arrojar objetos, entre ellos el monitor de la computadora, mientras gritaba: “Mi marido es chorro y lo voy a mandar a que los venga a matar”. Luego arañó a uno de los trabajadores, tomó algunas empanadas y un pan, y huyó del lugar.

Ambos episodios quedaron registrados en las cámaras de seguridad del local. Los investigadores no descartan que los hechos estén relacionados, aunque por el momento no se identificó a los implicados. Las causas fueron caratuladas como “robo calificado por el uso de arma blanca y daño”.