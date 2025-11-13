Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

De Vido se entregó en Comodoro Py y quedó preso por la Tragedia de Once: lo trasladan a la cárcel de Ezeiza

De Vido se entregó en Comodoro Py y quedó preso por la Tragedia de Once: lo trasladan a la cárcel de Ezeiza
13 de Noviembre de 2025 | 08:06

El ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido se presentó este jueves antes de las 8.30 en los tribunales de Comodoro Py y quedó detenido para cumplir la pena a cuatro años de prisión por la Tragedia de Once, después de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia del Tribunal Oral Federal 4 por esa causa. Se supo que en las próximas horas será trasladado a la cárcel de Ezeiza.

Cabe recordar que el TOF 4 rechazó el pedido que había formulado la defensa de De Vido de prisión domiciliaria para que el ex funcionario no tuviera que presentarse hoy. El abogado Maximiliano Rusconi, que representa al ex ministro del kirchnerismo, había confirmado de todos modos que el ex funcionario se haría presente en los tribunales federales, tal como sucedió esta mañana.

El TOF había solicitado el martes que De Vido se presentara este jueves para que se haga efectiva su detención tras confirmarse la condena por la Corte Suprema, que dejó firme la condena a cuatro años de prisión del ex funcionario al considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 y que causó la muerte de 51 personas.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por “inadmisibles”, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa de De Vido contra la sentencia que le impuso la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua.

En 2018, el TOF 4 había condenado al ex ministro al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).

Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.

