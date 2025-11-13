Llegan la fiesta de egresados y el sueño que exige al bolsillo familiar

Las opciones de compra y alquiler en trajes y vestidos / Demian Alday

Con la llegada de fin de año comienza la cuenta regresiva para las fiestas de egresados y, con eso, los preparativos para una noche inolvidable. En la Ciudad, las familias ya hacen cuentas para afrontar el presupuesto que implica la celebración. Solo el gasto en vestimenta por estudiante parte desde los 90 mil pesos y puede alcanzar el millón, según el detalle de cada “outfit” y si se trata de un alquiler o una compra.

En la mayoría de los colegios, la fiesta se realiza en salones de eventos que ofrecen cena, música y ambientación especial para la ocasión. A eso se suman los gastos en vestimenta, donde los chicos suelen optar por trajes, mientras que las chicas eligen vestidos largos o con brillos.

EL LOOK PARA ELLAS

En las tiendas que ofrecen venta y alquiler de prendas para fiesta, ya se registran consultas, pruebas y reservas.

“Las egresadas, por lo general, buscan vestido largo, con algo de brillo, que las haga sentir protagonistas”, contó Pau Verderosa, diseñadora y dueña de un local situado en la zona de 3 y 50.

En este comercio, el alquiler de un vestido largo ronda los 70 mil pesos, mientras que la compra alcanza los 250 mil pesos. En tanto, un modelo hecho a medida puede costar alrededor de 600 mil pesos, incluyendo diseño, confección y tela. “Depende mucho de los materiales”, aclaró la modista.

El local también ofrece el alquiler de calzado, que ronda los 25 mil pesos, sobres de fiesta y la posibilidad de comprar accesorios, como aros desde 25 mil pesos o cinturones de gemas por 30 mil pesos.

“Por un look completo, con vestido, calzado y accesorios, el presupuesto ronda los 160 mil pesos”, detalló Verderosa.

En el caso del calzado, la diseñadora comentó que las egresadas prefieren sandalias, no tanto zapatos del tipo estileto. En cuanto a la compra, el valor del par en los comercios locales arranca en los 50 mil pesos y supera los 100 mil.

Además, de la vestimenta las chicas requieren de peinado, maquillaje, belleza de pies y manos, que son algunos de los gastos que también más influyen en el presupuesto final.

En una cadena de peluquerías de la Ciudad, con local en calle 5 y 50, un peinado cuesta unos 40 mil pesos.

“Para las fiestas de egresadas, las chicas suelen pedir como peinado ondas al agua, donde se alisa el cabello con cepillo y secador, para luego marcar unas pequeñas ondas. También se usa mucho el pelo recogido con una cola tirante o un rodete con mechones sueltos. Esto es lo que más sale”, comentó Valeria, estilista en el lugar.

En los centros de belleza, los precios por el maquillaje alcanzan los 70 mil pesos y el servicio de manicuría y pedicuría ronda los 25 mil pesos.

LAS OPCIONES PARA ELLOS

En las casas de venta y alquiler de trajes para los chicos, también hay movimiento.

“Desde la última semana de septiembre empezamos a registrar consultas”, indicó Clara Bidegain, dueña de un local de indumentaria masculina para eventos, situado en la zona de 7 y 55.

En este comercio con más de 14 años dedicado a la actividad, se pueden alquilar equipos completos (saco, pantalón, camisa, zapatos y accesorios) o prendas por separado.

Para adultos, se puede optar por el alquiler del saco y pantalón básico por 90 mil pesos, o incluir la camisa, zapatos y accesorios por alrededor de 180 mil pesos.

“Estas son las opciones más económicas. A partir de allí, hay un amplio abanico de precios que dependen de la tela, el diseño, el talle y el color”, explicó la comerciante.

Para el caso, el alquiler de un “outfit” con diseños exclusivos, smokings y telas premium van desde los 140 mil pesos hasta los 350 mil pesos.

En tanto, el precio del ambo en este local depende de la calidad y el tipo de tela, y parte desde los 150.000 pesos hasta alcanzar los 800.000.

A ese monto se debe agregar la inversión en los zapatos, que - según el comercio- pueden conseguirse desde los 100 mil pesos, además de la camisa, que ronda los 80 mil pesos, y la corbata, unos 25 mil pesos.

“Los egresados no buscan comprar, generalmente alquilan, porque no le dan uso”, explicó Bidegain.