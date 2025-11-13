Avanza la elección de los graduados en las facultades

Los Jefes de Trabajos Prácticos, Ayudantes Diplomados y Graduados comenzaron ayer a votar para elegir a sus representantes en los consejos directivos de las 17 facultades y en el consejo superior de la casa de estudios. La votación se extenderá hasta mañana, aunque se faculta a las juntas electorales de cada unidad académica a extender la convocatoria hasta el sábado 15 de noviembre.

Se define un representante de los JTP y dos representantes de los Ayudantes Diplomados o Graduados para integrar los Consejos Directivos. Además, se elige un representante para el Consejo Superior por cada unidad académica.

Ya se hicieron las votaciones de los estudiantes y los profesores, que son los que más cantidad de cupos tienen en los consejos directivos de cada facultad.

Sobre las elecciones estudiantiles sigue la polémica por el planteo que hizo Franja Morada en las redes sociales sobre el triunfo de la agrupación peronista La Jauretche.