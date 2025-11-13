Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

MANO A MANO CON EL DIA

“Crecí identificándome con los desfavorecidos”

En una entrevista exclusiva, Johnny Depp reveló cómo su fascinación por los marginados le abrió camino rumbo a su nuevo papel: el icónico Ebenezer Scrooge en la película de Ti West para Paramount Pictures

Johnny Depp, ayer, durante un pasaje de la entrevista con EL DIA

DELFINA KAM

13 de Noviembre de 2025 | 03:44
Edición impresa

En medio de su maratónica visita a La Plata, una ciudad con la que quedó encantado al observar el peso de la historia registrada en sus edificios y su arquitectura artesanal (“parecen de una época donde todo vivía más”, analizó), Johnny Depp se hizo un lugar ayer en su apretada agenda y, antes de las actividades en el Coliseo Podestá, atendió a EL DIA de manera exclusiva. En una conversación franca, y sin prisa, le dio una primicia. Volverá a Hollywood por la puerta grande de la mano de otro personaje marginado: interpretará a Ebenezer Scrooge en la nueva versión de la historia de Dickens que dirigirá Ti West.

“Tendí a inclinarme hacia el underdog”, reveló el actor, repasando el punto en común de su galería de personajes marginales, desde Edward Scissorhands y Jack Sparrow hasta el más reciente Amedeo Modigliani; una búsqueda que, según dijo, no fue casual.

“Claro que es una decisión consciente… pero también inconsciente. Con el personaje de Edward Scissorhands lo leí y me afectó emocionalmente”, manifestó el protagonista de “Piratas del Caribe”, y agregó: “Sentí una conexión real con ese personaje, porque en realidad somos todos él. Cuando te sientes un desastre, cuando no quieres hacer daño a nadie, ni romper nada, solo esconderte”.

El gran anuncio sobre su próximo proyecto como actor llegó casi sin querer. “No sé si puedo confirmarlo por contrato… pero sí, lo haré”, declaró con su típica mezcla de modestia y certeza. El reto le seduce: “Esto ya se hizo millones de veces. Mi trabajo será hallarle una vía distinta y hurgar en las capas bajo el personaje de Dickens”.

El proyecto, titulado “Ebenezer: A Christmas Carol”, está en desarrollo con Paramount, bajo la dirección de Ti West. Depp comentó que una de las motivaciones es explorar los fantasmas del pasado, el presente y el futuro del personaje, de una forma más allá de la nostalgia navideña.

Desde estas confesiones, queda claro que Depp está enfocado en elegir papeles con resonancia. Lejos del espectáculo, habla de curiosidad, de trabajar con directores que forjan lenguaje propio (mencionó la complicidad con Tim Burton, por ejemplo) y de no depender únicamente de lo evidente. Su camino profesional lo ha llevado a interpretar personajes rotos, outsiders, seres que se esconden y desean, al mismo tiempo, ser encontrados.

POR QUÉ IMPORTA ESTE SCROOGE

La noticia tiene peso porque marca una nueva etapa para Depp: un papel icónico en una producción de estudio mayor, después de años de altibajos públicos. La elección de un personaje como Scrooge -un hombre que se enfrenta a sus fantasmas y debe cambiar- se presenta casi como un espejo simbólico de su propio viaje. Más aún, elegir profundizar en un personaje tan rescatado del imaginario colectivo implica arriesgarse de nuevo y reinventarse.

Aunque no hay fecha exacta de estreno, el anuncio oficial indica que el filme apunta al periodo navideño de 2026. Mientras tanto, Depp se prepara para asumir este nuevo reto creativo: “Haré lo mejor que pueda”, dijo. Y para un actor que afirma estar “constantemente acribillado de curiosidad”, esa promesa ya basta para entusiasmar.

Depp, en un íntimo con EL DIA

MODI: SU OTRO ÍDOLO

Depp pasó por La Plata en el marco de la gira promocional de “Modigliani, tres días en Montparnasse”, su segunda película como director. Al preguntarle qué fue lo que le atrajo del pintor italiano -otro de sus ídolos y, también, otro marginado-, señaló que no fue sólo su arte, sino su humanidad. “Con Modigliani me pasó algo similar a lo que me sucedió con Van Gogh, de quien estaba obsesionado cuando era niño. Te quedan esos héroes en la cabeza y dejan un residuo de inspiración. Cuando lees lo que atravesaron, lo entiendes: no tenían opción”, remarcó.

Así, llegó la explicación de sus repeticiones: “Así que sí, crecí identificándome con los desfavorecidos, con los underdogs. Creo que eso ha sido el hilo conductor de casi todas mis decisiones”.

Durante el diálogo, Depp recordó con humildad y cariño la oportunidad de trabajar con leyendas: “He tenido demasiados… ¡Un privilegio! Faye Dunaway, Marlon Brando… Y luego dirigirlos, ¡Eso no tiene mucho sentido!”. Además se refirió a Al Pacino, a quien también dirige en “Modigliani”.

Con humor reveló que quizá lo eligieron “porque sentían pena por este pobre tipo que no parecía actor de verdad”.

VIDEO. Johnny, un platense más

 

El Modigliani de Depp encabeza una lluvia de estrenos en las salas

Guía de cines

