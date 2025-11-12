Fuerte malestar por una presunta estafa a estudiantes en un salón de las afueras de La Plata

En la noche de este miércoles, en las inmediaciones de 122 y 58, un importante grupo de padres y alumnos se concentró en un salón de fiestas, en el marco de una denuncia por una presunta estafa.

Según se pudo conocer, estarían afectados los alumnos de diez colegios de la Ciudad, quienes esperaban celebrar una fiesta mañana por la noche. En ese sentido, trascendió que los estudiantes de quinto año iban a celebrar una festividad conocida como "pre-promoción".

Entre las razones que habrían motivado la suspensión de la celebración, se dio a conocer que el local se encuentra inhabilitado y contaría con "desperfectos eléctricos". Por ello, en el lugar se generó una discusión entre los encargados del lugar y los alumnos.