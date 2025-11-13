Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mañana, gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Deportes |ANTE PLATENSE, TENDRÁ LA ÚLTIMA CHANCE DE METERSE EN LOS OCTAVOS DE FINAL

El Lobo, sueña ¿Qué necesita para clasificarse a los playoffs?

Gimnasia no depende de sí mismo y además jugará con todos los resultados puestos. Si no ganan Sarmiento y San Martín de San Juan, con un triunfo avanzará. También hay otras variantes

El Lobo, sueña ¿Qué necesita para clasificarse a los playoffs?

Gimnasia sueña, ya que podría meterse en los playoffs / Fotobaires

13 de Noviembre de 2025 | 04:21
Edición impresa

La tormenta pasó para Gimnasia, luego de haber conseguido un objetivo vital: su permanencia en primera división. Y para colmo, los triunfos ante River y Vélez le despertaron la ilusión de poder meterse en los playoffs del Torneo Clausura. Sin embargo, no depende de sí mismo.

El último escollo del Lobo será Platense en Vicente López, el lunes próximo a las 19:30. Cómo cerrará la última fecha de la fase regular del Clausura, sabrá los resultados de todos los equipos. En caso que alguno de los equipos de arriba no obtengan la victoria, con un triunfo ante el Calamar el mens sana avanzará a los octavos de final.

Gimnasia actualmente está décimo en la Zona B con 19 puntos, los mismos que tiene San Martín de San Juan, el último clasificado. Sin embargo, el Santo tiene mejor diferencia de gol y más allá de estar en playoffs, dependerá de si puede o no mantener la categoría. Si termina en puestos de clasificación, pero desciende, cederá su cupo.

 

El Lobo, como cerrará la fecha, sabrá los resultados. Podría jugar ya sin chances de avanzar

 

Tras gozar un día libre, Gimnasia vuelve al trabajo

Las expulsiones, un tema que busca corregir

Después, el Lobo tiene otro competidor: Sarmiento, quien se encuentra un puesto por encima y con los mismos puntos, pero con mejor diferencia de gol (-4 contra -5 de Gimnasia). Después, en el séptimo lugar está Talleres con 20 y en el sexto, River con 21 (jugará un día antes que el mens sana).

Gimnasia necesitaría mínimamente que San Martín y Sarmiento no ganen, para tener esperanza. Y si estos equipos consiguen los tres puntos, necesitaría que la “T” no salga victoriosa ante Instituto como visitante y que el Millonario, pierda ante Vélez. Como mucho, a lo que puede aspirar el equipo dirigido por Fernando Zaniratto es al octavo puesto, por lo que en caso de avanzar a la siguiente ronda, jugará los octavos de final en condición de visitante y ante el primero de la Zona A, que actualmente es Boca.

En caso de empatar, podría clasificar si San Martín y Sarmiento pierden, por lo que se adueñaría del octavo puesto. También tendría una remota posibilidad en caso de que al menos uno pierda y el otro empate, además de una derrota por goleada de Talleres.

Por lo pronto, la ilusión es grande en Gimnasia, que buscará repetir lo hecho en los últimos dos partidos. Y tendrá la ventaja de saber los resultados de sus rivales de antemano, aunque en caso de que salgan victoriosos, jugaría sin posibilidades de clasificación ante Platense.

Sin embargo, los tres puntos le servirán para el futuro en caso de obtenerlos, ya que el próximo año estará complicado en los promedios.

LA CUENTA PENDIENTE

En lo que va del año, Gimnasia nunca pudo ganar tres victorias de manera consecutiva. Si bien tuvo algunas pequeñas rachas, no pudo pasar de más de dos triunfos en fila.

La mejor racha que tuvo el Lobo fue entre el 5 y el 23 de febrero, donde estuvo cinco partidos sin perder producto de cuatro victorias y un empate. Después fue irregular durante todo el año y hasta en un momento, estuvo ocho partidos sin sumar de a tres entre marzo y abril.

Además, con la racha actual, fueron cinco las veces que ganó dos encuentros en fila: primero, con Español y Godoy Cruz, pero luego empató con Lanús. Después, venció a San Martín y Atlético Tucumán, pero luego perdió con Unión.

También derrotó a Independiente y Godoy Cruz, pero luego cayó ante Lanús. Ahora buscará pasar esa barrera, justamente en el último choque del año.

