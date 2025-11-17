“¿Querés verla?”: Wanda Nara encendió las redes con fotos súper hot

Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto
Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto
Wanda Nara volvió a encender las redes sociales tras publicar una serie de fotos sugerentes en las que publicita la venta de su contenido hot en una plataforma para adultos.
La empresaria puso a disposición de sus seguidores contenido exclusivo de carácter adulto, al que se puede acceder a cambio de una suscripción de pago. Esta modalidad permite a los usuarios obtener material más íntimo y personal, dentro de los límites que ella misma establece.
Las imágenes compartidas despertaron una avalancha de interacciones en su canal de WhatsApp, en donde se puede ver a la mediática, aparentemente sin ropa, en un baño con un mensaje al pie de la foto: “Querés verla sin Pixel”, sumado a un link de acceso directo a las diferentes opciones de contenido pago.
Las tarifas que impone la blonda, para acceder a sus más de 180 publicaciones explícitas, son tan variables como adaptables al bolsillo de la dama o el caballero.
Para una suscripción por 30 días, tiene un valor de casi 8 dólares. En los casos en los que se desee extender el tiempo a unos tres meses, cuesta alrededor de 24 dólares y finalmente para los que quieran tener el pase anual, lo podrán hacer pagando la suma total de 60 dólares.
Estas publicaciones llegan justo durante la visita a Argentina de Mauro Icardi y la China Suárez, quienes mañana estarán en el programa de Moria Casán. ¿Será una estrategia de Wanda para opacar a la pareja y mantenerse en el centro de la escena mediática?
