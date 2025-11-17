“¿Querés verla?”: Wanda Nara encendió las redes con fotos súper hot

Wanda Nara volvió a encender las redes sociales tras publicar una serie de fotos sugerentes en las que publicita la venta de su contenido hot en una plataforma para adultos.

La empresaria puso a disposición de sus seguidores contenido exclusivo de carácter adulto, al que se puede acceder a cambio de una suscripción de pago. Esta modalidad permite a los usuarios obtener material más íntimo y personal, dentro de los límites que ella misma establece.

Las imágenes compartidas despertaron una avalancha de interacciones en su canal de WhatsApp, en donde se puede ver a la mediática, aparentemente sin ropa, en un baño con un mensaje al pie de la foto: “Querés verla sin Pixel”, sumado a un link de acceso directo a las diferentes opciones de contenido pago.

Wanda hot: las tarifas del contenido para adultos

Las tarifas que impone la blonda, para acceder a sus más de 180 publicaciones explícitas, son tan variables como adaptables al bolsillo de la dama o el caballero.

Para una suscripción por 30 días, tiene un valor de casi 8 dólares. En los casos en los que se desee extender el tiempo a unos tres meses, cuesta alrededor de 24 dólares y finalmente para los que quieran tener el pase anual, lo podrán hacer pagando la suma total de 60 dólares.

Estas publicaciones llegan justo durante la visita a Argentina de Mauro Icardi y la China Suárez, quienes mañana estarán en el programa de Moria Casán. ¿Será una estrategia de Wanda para opacar a la pareja y mantenerse en el centro de la escena mediática?