Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Editorial

La inseguridad vial suma muertos y heridos en la zona

La inseguridad vial suma muertos y heridos en la zona
17 de Noviembre de 2025 | 02:36
Edición impresa

Con pocas horas de diferencia en nuestra zona se presentó en las últimas jornadas una seguidilla de accidentes viales que dejó muertes y heridos en nuestra región. Esta verdadera sucesión de tragedia que enluta a familias y que muchas veces apareja graves consecuencias debiera suscitar una reacción social dirigida a neutralizar un fenómeno tan negativo que, a pesar de varias medidas puestas en vigencia, no deja de reaparecer.

La inseguridad en el tránsito volvió a quedar evidenciada, con el penoso costo de la vida de un motociclista de 53 años de edad que en una calle de Tolosa murió tras impactar contra un automóvil, en un episodio que volvíó a exponer la extrema vulnerabilidad de quienes circulan sobre dos ruedas en el tránsito de la Región, cada día más peligroso.

Con pocas horas de diferencia, una joven motociclista sufrió una caída tras despistarse en la intersección de Diag. 77 y Diag. 80, una zona de intenso tránsito. Según testigos, la conductora perdió el control de la moto en medio del cruce y cayó sobre el asfalto, lo que motivó el rápido alerta a los servicios de emergencia. Minutos después, una ambulancia del SAME llegó al lugar y brindó asistencia médica en la vía pública.

A su vez, anteayer se registró un violento choque entre dos automóviles en el Camino Belgrano y calle 514, en inmediaciones de la entrada a un hipermercado y el Polo Judicial de La Plata. Producto del impacto, uno de los autos perdió el control, se despistó y terminó incrustado contra una pared de cemento dentro de un predio arbolado. El saldo principal fue el de uno de los conductores herido.

Lo que parece apropiado señalar es que, pese a que pueden comprobarse algunas mejoras en la actitud de conductores de automóviles y vehículos de mayor porte, sigue sin advertirse un mayor orden en el tránsito de rodados de dos ruedas en La Plata, en donde suma números la cantidad de víctimas fatales desde enero de este año a la fecha.

Debe señalarse también que se sucedieron sanciones de leyes en los últimos años –como la del alcohol cero y de reglamentaciones comunales que buscaron reforzar la seguridad en la vía pública- multiplicándose hasta niveles muy altos el costo de las multas. Sin embargo, continúa creciendo la cantidad de fallecidos y heridos en las calles.

LE PUEDE INTERESAR

Humoristas inmigrantes satirizan sobre Trump

LE PUEDE INTERESAR

La incapacidad de dialogar, la discriminación de fondos y las urgencias a resolver

Como se ha dicho, es verdad que se advierten algunas actitudes de los conductores –como un mayor respeto a las prioridades de paso establecidos en los casos de las rotondas o un más atildado acatamiento a los límites de velocidad fijados en lugares como los accesos principales a la Ciudad-, aunque ello no impide que el drama aceche en la vía pública.

Y esto por la imprudencia de algunos conductores de distintos tipos de automotores, sobre todo los de menor porte como las motocicletas, muchas de las cuales circulan a velocidades no permitidas en zonas urbanas y buena parte de sus de sus conductores cruzan sistemáticamente con luz roja, como si los semáforos no existieran para ellos.

Sin que se dejen de realizar los controles callejeros, que resultan ser imperativos, los expertos en seguridad en el tránsito debieran analizar a fondo y detectar cuál es la esencia del problema, aunque ya se sabe lo que señalaron en anteriores oportunidades y que alude a la falta de educación vial de muchos conductores. Se trataría, entonces, de inculcar mayor responsabilidad en la población, para que cada habitante se comporte civilizadamente, tanto como conductor de automotores, como ciclista o peatón y, por supuesto, como ciudadano obligado a convivir en sociedad.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

VIDEO. No tiene defensa: el Pincha, al borde del abismo

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Chile define en balotaje: entre una comunista y un derechista

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

Solo le sirve ganar: el Lobo busca el tercero al hilo
Últimas noticias de Opinión

Ante una gran oportunidad

Humoristas inmigrantes satirizan sobre Trump

La incapacidad de dialogar, la discriminación de fondos y las urgencias a resolver

Tres reformas y múltiples frentes: el plan del Gobierno enfrenta tensiones políticas, sindicales y judiciales
Deportes
VIDEO. No tiene defensa: el Pincha, al borde del abismo
Se deshilacha sin pausa y la continuidad del Barba cotiza a su valor más bajo
Domínguez: “Hay que ver que decide el Club”
El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?
Silbidos, desazón y enojo de los hinchas luego del encuentro
Espectáculos
Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
Alejandro Dolina: “Más trata uno de eludir el destino, más lo cumple”
Terminó el Festival de Mardel: una ganadora se verá en la Ciudad
“Las corrientes”: fuga y misterio
Lo que dejó de la charla de La China y Pergolini
Policiales
Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron
Denunciar un delito en La Plata, entre demoras y muy pocos resultados
Todavía hay fuego activo por controlar en Ezeiza
VIDEO. Detuvieron a un policía de la Vial por el rapto y abuso de una joven
Murió el hombre que se pegó un tiro en Berisso
Información General
Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies
La inversión educativa cayó en diez años en la mayoría de las provincias
Tendencia suicida con la inteligencia artificial: un peligro en red que jaquea a la juventud
La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV
El Consejo Profesional de Química reafirmó la necesidad de regular y controlar la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla