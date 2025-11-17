La inseguridad vial suma muertos y heridos en la zona

Con pocas horas de diferencia en nuestra zona se presentó en las últimas jornadas una seguidilla de accidentes viales que dejó muertes y heridos en nuestra región. Esta verdadera sucesión de tragedia que enluta a familias y que muchas veces apareja graves consecuencias debiera suscitar una reacción social dirigida a neutralizar un fenómeno tan negativo que, a pesar de varias medidas puestas en vigencia, no deja de reaparecer.

La inseguridad en el tránsito volvió a quedar evidenciada, con el penoso costo de la vida de un motociclista de 53 años de edad que en una calle de Tolosa murió tras impactar contra un automóvil, en un episodio que volvíó a exponer la extrema vulnerabilidad de quienes circulan sobre dos ruedas en el tránsito de la Región, cada día más peligroso.

Con pocas horas de diferencia, una joven motociclista sufrió una caída tras despistarse en la intersección de Diag. 77 y Diag. 80, una zona de intenso tránsito. Según testigos, la conductora perdió el control de la moto en medio del cruce y cayó sobre el asfalto, lo que motivó el rápido alerta a los servicios de emergencia. Minutos después, una ambulancia del SAME llegó al lugar y brindó asistencia médica en la vía pública.

A su vez, anteayer se registró un violento choque entre dos automóviles en el Camino Belgrano y calle 514, en inmediaciones de la entrada a un hipermercado y el Polo Judicial de La Plata. Producto del impacto, uno de los autos perdió el control, se despistó y terminó incrustado contra una pared de cemento dentro de un predio arbolado. El saldo principal fue el de uno de los conductores herido.

Lo que parece apropiado señalar es que, pese a que pueden comprobarse algunas mejoras en la actitud de conductores de automóviles y vehículos de mayor porte, sigue sin advertirse un mayor orden en el tránsito de rodados de dos ruedas en La Plata, en donde suma números la cantidad de víctimas fatales desde enero de este año a la fecha.

Debe señalarse también que se sucedieron sanciones de leyes en los últimos años –como la del alcohol cero y de reglamentaciones comunales que buscaron reforzar la seguridad en la vía pública- multiplicándose hasta niveles muy altos el costo de las multas. Sin embargo, continúa creciendo la cantidad de fallecidos y heridos en las calles.

Como se ha dicho, es verdad que se advierten algunas actitudes de los conductores –como un mayor respeto a las prioridades de paso establecidos en los casos de las rotondas o un más atildado acatamiento a los límites de velocidad fijados en lugares como los accesos principales a la Ciudad-, aunque ello no impide que el drama aceche en la vía pública.

Y esto por la imprudencia de algunos conductores de distintos tipos de automotores, sobre todo los de menor porte como las motocicletas, muchas de las cuales circulan a velocidades no permitidas en zonas urbanas y buena parte de sus de sus conductores cruzan sistemáticamente con luz roja, como si los semáforos no existieran para ellos.

Sin que se dejen de realizar los controles callejeros, que resultan ser imperativos, los expertos en seguridad en el tránsito debieran analizar a fondo y detectar cuál es la esencia del problema, aunque ya se sabe lo que señalaron en anteriores oportunidades y que alude a la falta de educación vial de muchos conductores. Se trataría, entonces, de inculcar mayor responsabilidad en la población, para que cada habitante se comporte civilizadamente, tanto como conductor de automotores, como ciclista o peatón y, por supuesto, como ciudadano obligado a convivir en sociedad.