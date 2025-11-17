Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |ARRANCA LA TEMPORADA DE ERUPTIVAS

Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies

Con la llegada del calor, crecen las consultas por herpangina. Recomiendan estar atentos a sus síntomas y reforzar la prevención para evitar el contagio en jardines

Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies

Web

17 de Noviembre de 2025 | 00:41
Edición impresa

Con la llegada de la primavera, no solo florecen las plantas: también reaparecen las llamadas enfermedades eruptivas, un conjunto de cuadros virales que encuentran en el calor y la vida social más activa un terreno fértil para circular. Entre ellas, una de las más frecuentes en la infancia vuelve a hacerse notar por estos días en maternales y jardines de infantes: la herpangina, más conocida como “enfermedad de boca, manos y pies”.

Se trata de una infección causada por algunos enterovirus que se transmite con facilidad a través de la saliva, la mucosidad, las heces o el líquido de las pequeñas ampollas que suelen aparecer en la piel. Por eso, cuando las temperaturas suben y los chicos comparten juguetes, vasos y espacios cerrados, la circulación aumenta. Aunque suele ser leve, el cuadro puede resultar molesto y generar cierta preocupación entre mamás y papás.

“No es que haya un brote en este momento, lo que sucede es que la primavera es la época de las eruptivas y suelen verse más casos”, explica el médico pediatra Pablo Galán al señalar que la situación actual está lejos de poder compararse con la que se registró tras la pandemia, cuando se vivió una verdadera explosión de la enfermedad.

La herpangina afecta sobre todo a niños pequeños y se caracteriza por fiebre (generalmente baja), llagas en la boca y erupciones en manos, pies y zona del pañal. En la mayoría de los casos, el diagnóstico es clínico y no necesita estudios complementarios. Tampoco requiere tratamientos específicos: no se indican antibióticos ni antivirales.

“Se da en general alrededor de los 5 años y es causada por un virus muy contagioso que provoca llagas en la boca y puntos rojos en las palmas de las manos y los pies. Si bien no produce complicaciones serias, suele ser muy molesta, sobre todo al momento de alimentarse si aparecen muchas aftas en las boca porque los chicos se babeen y no quieran comer”, precisa el pediatra, quien en estos casos recomienda “darles alimentos blandos, como yogures y gelatinas, y mantenerlos hidratrados”.

En casa, las primeras medidas pasan por controlar la fiebre con los métodos habituales, ofrecer hidratación frecuente y optar por una dieta blanda y fresca durante los pocos días que dura el cuadro.

LE PUEDE INTERESAR

La inversión educativa cayó en diez años en la mayoría de las provincias

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del lunes 17 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Y es que “como se trata de un virus que cumple su ciclo y se va, el cuadro dura alrededor de una semana y sólo requiere tratamiento sintomático”, cuenta Galán.

“Si los chicos tienen mucho malestar se les suele indicar algún análgesico o bien paracetamol o ibuprofeno para bajar la fiebre, aunque no es habitual que produzca fiebre alta. Para aliviar las llagas, se puede recurrir a un gel que se usa para cuando cortan los dientes y que les alivia un poco el malestar”, detalla el pediatra.

Frente a estos cuadros, el mayor desafío está en evitar contagios dentro de los grupos de crianza y jardines. La prevención tiene una regla básica: higiene. Lavado de manos, limpieza de juguetes y evitar compartir utensilios son medidas clave. Pero también es importante no enviar a los chicos enfermos a espacios colectivos.

Galán lo resume con claridad: “por ser tan contagiosa, es fundamental el lavado de manos, y evitar que los chicos que contraen la enfermedad asistan al jardín. Porque lo que vemos es que, como hoy muchas veces los papás y mamás trabajan fuera de la casa y no tienen a quien recurrir, los mandan igual y es así que surgen varios casos en un mismo lugar”.

Si bien los casos suelen evolucionar favorablemente, ante señales de alarma -como deshidratación, rechazo persistente de alimentos, dificultad para respirar o decaimiento marcado- se recomienda consultar al médico de cabecera.

En plena temporada de enfermedades eruptivas, estar atentos a los síntomas y reforzar los cuidados puede marcar la diferencia a la hora de frenar la circulación de estos virus tan comunes como molestos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

VIDEO. No tiene defensa: el Pincha, al borde del abismo

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Chile define en balotaje: entre una comunista y un derechista

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

Solo le sirve ganar: el Lobo busca el tercero al hilo
Últimas noticias de Información General

La inversión educativa cayó en diez años en la mayoría de las provincias

Tendencia suicida con la inteligencia artificial: un peligro en red que jaquea a la juventud

La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV

El Consejo Profesional de Química reafirmó la necesidad de regular y controlar la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires
La Ciudad
Recurso de amparo por el freno a ciertos permisos en Obras Particulares
De Madrid a La Plata: buscan talentos locales
Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local
El temporal dejó árboles caídos y vecinos sin luz
Con la votación de los no docentes, la UNLP le baja el telón al año electoral
Espectáculos
Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
Alejandro Dolina: “Más trata uno de eludir el destino, más lo cumple”
Terminó el Festival de Mardel: una ganadora se verá en la Ciudad
“Las corrientes”: fuga y misterio
Lo que dejó de la charla de La China y Pergolini
Deportes
VIDEO. No tiene defensa: el Pincha, al borde del abismo
Se deshilacha sin pausa y la continuidad del Barba cotiza a su valor más bajo
Domínguez: “Hay que ver que decide el Club”
El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?
Silbidos, desazón y enojo de los hinchas luego del encuentro
Policiales
Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron
Denunciar un delito en La Plata, entre demoras y muy pocos resultados
Todavía hay fuego activo por controlar en Ezeiza
VIDEO. Detuvieron a un policía de la Vial por el rapto y abuso de una joven
Murió el hombre que se pegó un tiro en Berisso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla