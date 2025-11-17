Boca venció a Tigre y clasificó primero

Nación avanza con el Presupuesto a cambio de aval a toma de deudas
Nación avanza con el Presupuesto a cambio de aval a toma de deudas
Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local
Con la votación de los no docentes, la UNLP le baja el telón al año electoral
Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron
Chile define en balotaje: entre una comunista y un derechista
Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto
Dos gobernadores, en la mira de LLA para sumar votos en Diputados
La Comisión Investigadora del caso $Libra presenta el informe final
Alertan sobre “crítica” situación en las cárceles: hay casi 63 mil presos
Denunciar un delito en La Plata, entre demoras y muy pocos resultados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Xeneize no brilló, pero fue muy efectivo ante el Matador en La Bombonera. Espera por Talleres o Sarmiento en octavos de final
En La Bombonera, Boca derrotó 2-0 a Tigre y clasificó primero de la Zona A a los octavos de final del Torneo Clausura. Los goles del Xeneize los marcaron Ayrton Costa y Edinson Cavani. Espera por Sarmiento o Talleres en la próxima ronda.
Un primer tiempo deslucido y de poco juego, donde Boca tuvo mayor manejo de la pelota y protagonismo. Sin embargo, no tuvo demasiada profundidad a la hora de generar situaciones de riesgo.
La presencia de Ander Herrera en el mediocampo le dio más tenencia aún, pero le faltó explosión para romper el buen bloque defensivo que le propuso Tigre. Justamente, la primera clara del encuentro fue para el Matador, a través de un remate de López que sacó de buena forma Marchesín.
LEA TAMBIÉN
Cavani volvió tras dos meses y convirtió
Hasta los primeros 25 minutos, el Matador apostó a algunos ataques directos, con las subidas en solitario de Nacho Russo. Paredes estuvo tapado, por lo que el jugador más activo fue el español.
Un buscapié de Barinaga, que fue bien despejado por la defensa de Tigre, fue la única aproximación en la que el Xeneize intentó peligro. Después, más allá de lanzar varios centros, no estuvo preciso. Tuvo un poco más de intensidad en los minutos finales, pero sin generar demasiadas situaciones claras.
En el complemento, Boca fue el dominador del encuentro pero sin ser apabullante. Manejó la pelota como quiso, pero siguió sin tener profundidad y cambio de ritmo.
Tigre directamente apostó a cuidar el resultado, ya que muy pocas veces mostró intenciones de atacar, a excepciones de algunos pases fallidos del Xeneize en la salida.
Paredes encontró espacios después de los 10 minutos y el juego de Boca creció. El volante, luego de una buena pared, generó un peligro remate que Zenobio mandó al córner. Zeballos también empezó a encontrar lugares que no tuvo en el primer tiempo, pero no logró conectarse con Merentiel.
LEA TAMBIÉN
Úbeda tiene chances de seguir en 2026
A los 28 minutos, Boca encontró la apertura del marcador de pelota parada: tras un exquisito córner de Paredes desde la derecha, Ayrton Costa anticipó a los defensores y con un gran cabezazo, estampó el 1-0 al ángulo del arquero.
A los 30 minutos, Úbeda decidió mandar a Cavani para que sume minutos después de dos meses, en lugar de un ovacionado Ander Herrera.
Y en el final del encuentro, el Xeneize tuvo la chance de ampliar la ventaja: tras una mano dentro del área de Cardona, que Herrera revisó con el VAR, Edinson Cavani se hizo cargo del penal y con una buena definición, estampó el 2-0 a los 48´.
Buen triunfo de Boca, que no brilló pero que se sigue afianzando en el torneo y que jugará de local los Octavos. Por el momento, Sarmiento es su rival, pero en caso de que Gimnasia le gane a Platense, será Talleres.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí