Tratan en comisión el pliego del transporte

La comisión de Transporte del Concejo Deliberante local se convocará hoy con la intensión de despachar el proyecto del pliego para la nueva concesión del transporte público.

La idea es que el cónclave que preside la libertaria Florencia Barcia se reúna hoy a incorporar modificaciones al texto original presentado por el Departamente Ejecutivo, para ser aprobado el jueves 27 en el recinto del deliberativo.

Según trascendió, el radicalismo propondrá cambios respecto de las facultades atribuibles al Ejecutivo municipal, pidiendo que en el expediente quede explícito que cualquier modificación de recorridos deba ser aprobada por el Concejo Deliberante, evitando discrecionalidades por parte del Ejecutivo, y que lo mismo ocurra con la eventual incorporación de “tarifas especiales”.

Desde el bloque del PRO-JxC, se hizo hincapié en el acceso para personas con discapacidad en las unidades de las lineas, además de la capacitación de los choferes en el aprendizaje de maniobras de RCP, ante casos de emergencias.

También se pidieron incorporar a las líneas a sistemas de seguridad como “Ojos en alerta” y cabinas seguras para los conductores de los micros.

Cómo viene publicando este diario, el paquete de ordenanzas girado por el intendente, Julio Alak, al Concejo Deliberante prevé el nuevo pliego de concesión de los micros para los próximos 10 años; la reforma del Código de Ordenamiento Urbano (COU), el Presupuesto 2026, la construcción de un nuevo ente municipal de administración del Cementerio y la ordenanza Fiscal Impositiva, que prevé un aumento de tasas del orden del 30 por ciento.

La intención del oficialismo es que la batería de proyectos del Ejecutivo sea sancionada el jueves 27, es decir, con la actual integración del Concejo Deliberante, que renovará la mitad de sus miembros el próximo 10 de diciembre.