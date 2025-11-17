Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto
El DT puso en duda su continuidad al frente del equipo. Críticas a la dirigencia
Luego de la caída ante Argentinos Juniors, el entrenador de Estudiantes Eduardo Domínguez volvió a tener contacto con los medios, a través de la conferencia de prensa. En este sentido, el DT habló de su continuidad al mando del primer equipo, y de la posibilidad de jugar los playoff. Por primera vez se “paró de manos” ante la dirigencia y reveló varios problemas que permenecían debajo de la alfombra. “Ya me quisieron sacar a mitad de año”, disparó.
Siguiendo esta línea, al ser consultado sobre su futuro en la Institución, declaró: “Hay que ver lo que quiere el Club, no depende de uno mismo. Ustedes ya me quisieron sacar (periodistas), pero hay que atravesar este momento. Pero la verdad es que no se lo que quiere Estudiantes. Ahora hay que esperar y analizar cosas como la Institución lo debe estar haciendo, o no”. Además, añadió: “Me acuerdo que cuando llegué me dijeron que me querían por mucho tiempo, y que si no se daban los resultados iban a seguir apostando a este proyecto”.
Por su parte, también mostró un cierto descontento con la situación que atraviesa el equipo, donde comentó: “Se generó una incertidumbre y por algo se habrá generado. Es difícil el desgaste el día a día, ver las mismas caras y las mismas respuestas. Seguramente pasará lo mismo puertas adentro. Hay que esperar por la continuidad”.
Domínguez acá disparó contra la dirigencia que le “embarró” los últimos mercados de pases. Él pedía un central y le ofrecían un volante. Ese tire y aloje duró meses y generó una ruptura. Lo mismo cuando entró en esecena Carina Magnabosco, solo para provocarlo.
Con respecto a la posible clasificación del Pincha a los octavos de final del Clausura, sostuvo que hay que aguardar de los resultados, para hacer un fuerte análisis de lo sucedido en el segundo semestre, en donde sumó: “El vaso está medio lleno de como fue la participación internacional. Y el vaso medio vacío de esperar lo que pase con los resultados”.
“La gran inversión que se hizo fue por Cristian Medina, el resto no lo fueron”
Por otro lado, al ser consultado sobre la gran cantidad de futbolistas en los últimos mercados de pases, desarrolló: “La gran inversión fue la llegada de Cristian Medina, el resto no fueron inversiones”. A su vez, también se expresó sobre la falta de minutos de Leonardo Suárez y Lucas Alario. “Lo trajimos (Leo) en una oportunidad de la probable venta de Tiago, y no se fue. Además tenemos varios futbolistas que están desde antes”, declaró sobre Suárez. Mientras que del Pipa sostuvo que para los jugadores grandes es difícil adaptarse al fútbol argentino, y que “creyó que otros jugadores en ese puesto podían aportar más”.
Por último, agradeció a los hinchas y mencionó que “la gente me hace sentir bien”, y con ganas de seguir ligado al Estudiantes. El ciclo, ahora sí, está terminado.
