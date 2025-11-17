Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este lunes

Deportes |EL BARBA HABLÓ EN CONFERENCIA DE PRENSA LUEGO DE LA DERROTA

¿Sigue Eduardo Domínguez como DT de Estudiantes?: "Ya me quisieron sacar" y “hay que ver que decide el Club”

El DT puso en duda su continuidad al frente del equipo. Críticas a la dirigencia

¿Sigue Eduardo Domínguez como DT de Estudiantes?: "Ya me quisieron sacar" y “hay que ver que decide el Club”

Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa / Fotobaires

17 de Noviembre de 2025 | 02:58
Edición impresa

Luego de la caída ante Argentinos Juniors, el entrenador de Estudiantes Eduardo Domínguez volvió a tener contacto con los medios, a través de la conferencia de prensa. En este sentido, el DT habló de su continuidad al mando del primer equipo, y de la posibilidad de jugar los playoff. Por primera vez se “paró de manos” ante la dirigencia y reveló varios problemas que permenecían debajo de la alfombra. “Ya me quisieron sacar a mitad de año”, disparó.

Siguiendo esta línea, al ser consultado sobre su futuro en la Institución, declaró: “Hay que ver lo que quiere el Club, no depende de uno mismo. Ustedes ya me quisieron sacar (periodistas), pero hay que atravesar este momento. Pero la verdad es que no se lo que quiere Estudiantes. Ahora hay que esperar y analizar cosas como la Institución lo debe estar haciendo, o no”. Además, añadió: “Me acuerdo que cuando llegué me dijeron que me querían por mucho tiempo, y que si no se daban los resultados iban a seguir apostando a este proyecto”.

Por su parte, también mostró un cierto descontento con la situación que atraviesa el equipo, donde comentó: “Se generó una incertidumbre y por algo se habrá generado. Es difícil el desgaste el día a día, ver las mismas caras y las mismas respuestas. Seguramente pasará lo mismo puertas adentro. Hay que esperar por la continuidad”.

Domínguez acá disparó contra la dirigencia que le “embarró” los últimos mercados de pases. Él pedía un central y le ofrecían un volante. Ese tire y aloje duró meses y generó una ruptura. Lo mismo cuando entró en esecena Carina Magnabosco, solo para provocarlo.

Con respecto a la posible clasificación del Pincha a los octavos de final del Clausura, sostuvo que hay que aguardar de los resultados, para hacer un fuerte análisis de lo sucedido en el segundo semestre, en donde sumó: “El vaso está medio lleno de como fue la participación internacional. Y el vaso medio vacío de esperar lo que pase con los resultados”.

 

“La gran inversión que se hizo fue por Cristian Medina, el resto no lo fueron”

 

Por otro lado, al ser consultado sobre la gran cantidad de futbolistas en los últimos mercados de pases, desarrolló: “La gran inversión fue la llegada de Cristian Medina, el resto no fueron inversiones”. A su vez, también se expresó sobre la falta de minutos de Leonardo Suárez y Lucas Alario. “Lo trajimos (Leo) en una oportunidad de la probable venta de Tiago, y no se fue. Además tenemos varios futbolistas que están desde antes”, declaró sobre Suárez. Mientras que del Pipa sostuvo que para los jugadores grandes es difícil adaptarse al fútbol argentino, y que “creyó que otros jugadores en ese puesto podían aportar más”.

Por último, agradeció a los hinchas y mencionó que “la gente me hace sentir bien”, y con ganas de seguir ligado al Estudiantes. El ciclo, ahora sí, está terminado.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. Estudiantes no tiene defensa, perdió con Argentinos y quedó al borde del abismo: espera el milagro
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?

Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

A Gimnasia sólo le sirve ganar ante Platense y busca el tercero al hilo: formaciones, hora y TV

VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
+ Leidas

VIDEO. Estudiantes no tiene defensa, perdió con Argentinos y quedó al borde del abismo: espera el milagro

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Argentinos

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

A Gimnasia sólo le sirve ganar ante Platense y busca el tercero al hilo: formaciones, hora y TV

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

¿Sigue Eduardo Domínguez?: "Ya me quisieron sacar" y “hay que ver que decide el Club”
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Estudiantes no tiene defensa, perdió con Argentinos y quedó al borde del abismo: espera el milagro

Se deshilacha sin pausa y la continuidad del Barba cotiza a su valor más bajo

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

Silbidos, desazón y enojo de los hinchas luego del encuentro
Espectáculos
“¿Querés verla?”: Wanda Nara encendió las redes con fotos súper hot
Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
Alejandro Dolina: “Más trata uno de eludir el destino, más lo cumple”
Terminó el Festival de Mardel: una ganadora se verá en la Ciudad
“Las corrientes”: fuga y misterio
Policiales
Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?
Denunciar un delito en La Plata, entre demoras y muy pocos resultados
Todavía hay fuego activo por controlar en Ezeiza
VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso
Murió el hombre que se pegó un tiro en Berisso
La Ciudad
Sigue cerrado el cruce de 1 y 38 por obras y llegar al centro de La Plata es un caos: ¿cuándo abren el tránsito?
Cuenta DNI: 20% de descuento este lunes en una cadena de supermercados de La Plata
El lunes amaneció con térmica de invierno pero repunta a pleno sol: así arranca la semana en La Plata
Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este lunes 17 de noviembre
Recurso de amparo por el freno a ciertos permisos en Obras Particulares
Política y Economía
Acuerdo con EE UU: atentos al dólar y a las tasas
Nación avanza con el Presupuesto a cambio de aval a toma de deudas
El Gobierno rediseñó el esquema de poder en torno a Karina Milei
Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto
Dos gobernadores, en la mira de LLA para sumar votos en Diputados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla