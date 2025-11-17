Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |SIGUE EL TRABAJO EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE CARLOS SPEGAZZINI

Todavía hay fuego activo por controlar en Ezeiza

Una de las empresas donde quedan focos de incendio es Iron Mountain. Entre hoy y mañana podrían empezar las evaluaciones técnicas

Todavía hay fuego activo por controlar en Ezeiza

Los bomberos realizan una tarea titánica en Carlos Spegazzini / Web

17 de Noviembre de 2025 | 00:48
Edición impresa

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, confirmó ayer que, si bien el incendio que arrasó el Polígono Industrial de Spegazzini está “prácticamente extinguido”, todavía persisten “pequeños focos” que los bomberos dejarán “que se apaguen de manera natural”.

Según se supo de las declaraciones del intendente a un canal de noticias, el siniestro, que dejó un saldo de 24 heridos, se habría originado en la planta agroquímica “Logischem”, aunque las causas oficiales aún están bajo investigación.

Granados confirmó que el fuego afectó gravemente a varias empresas. “Al menos cinco industrias perdieron todo”, mientras que “otras cinco o seis sufrieron daños parciales”.

Una de las firmas más comprometidas es “Iron Mountain”, cuyo depósito “quedó prácticamente devastado”. El intendente informó que la planta “todavía tiene fuego en su interior, aunque controlado”.

A pesar de que otra planta de la compañía protagonizó la tragedia de Barracas en 2014, Granados descartó comparaciones: “Era una nave impresionante, con todas las medidas de seguridad. (...) Tuvo la mala suerte de estar justo enfrente de donde comenzó el fuego”.

El jefe comunal indicó que las pericias para determinar el origen del fuego comenzarán una vez que esté “completamente apagado”. Probablemente hoy o mañana.

“Cuando eso ocurra comienza la etapa de investigación (...) y luego iniciar la limpieza. Acá hay miles de toneladas de chapa y escombros. Todo llevará meses”, advirtió el jefe comunal.

“Hoy está todo más tranquilo. (...) Todo lo que viene ahora es la reconstrucción de las industrias”, concluyó el intendente.

El incendio también afectó a personalidades que viven en la zona, como el arquero campeón mundial de River, Franco Armani, cuya vivienda se encuentra en un barrio cercano.

 

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

