Información General |INFORME DE ARGENTINOS POR LA EDUCACIÓN

La inversión educativa cayó en diez años en la mayoría de las provincias

17 de Noviembre de 2025 | 00:40
Edición impresa

El financiamiento educativo provincial muestra una tendencia general hacia la baja y una pérdida de prioridad frente a otras áreas del gasto público a lo largo del último decenio en el país, advierte un nuevo informe de Argentinos por la Educación.

Concretamente, en 19 de las 24 jurisdicciones argentinas, el gasto educativo en 2024 fue más bajo que en 2014. Además, 22 jurisdicciones recortaron el presupuesto educativo en 2024 con respecto a 2023. En la mayoría de las provincias, la inversión en educación no logró sostener su poder adquisitivo frente a la inflación.

Los datos surgen del informe “Financiamiento provincial: análisis del presente en perspectiva de la última década”, elaborado por Osvaldo Giordano, de la Fundación Mediterránea, y María Sol Alzú y Martín Nistal, de Argentinos por la Educación.

El documento analiza la evolución del gasto en “Educación y Cultura” en las provincias entre 2014 y 2024 a partir de los datos sobre ejecución presupuestaria, así como la dinámica de los salarios docentes hasta junio de 2025.

Las provincias aportan, en promedio, el 75% del presupuesto educativo: el restante 25% es financiado por la Nación y se asigna centralmente al sistema universitario. Alrededor del 90% del gasto educativo provincial se destina a salarios docentes. Si bien la Ley de Educación Nacional establece que el gasto consolidado en educación debería alcanzar el 6% del PBI, la norma no especifica qué proporción de ese 6% debe ser financiada por cada nivel de gobierno.

Entre 2014 y 2024, la participación de la función “Educación y Cultura” dentro del gasto total cayó en 16 provincias, lo que muestra una pérdida de prioridad de la educación. Al comparar 2024 con 2023, se observa que 11 provincias destinaron una porción menor de sus recursos al sector educativo.

Las únicas cinco provincias que no produjeron recortes fueron San Luis, Santiago del Estero, Salta, Neuquén y Río Negro. Las cuatro primeras incrementaron sus presupuestos y la última se mantuvo en el mismo nivel.

En cuanto a los salarios docentes, éstos son más bajos que hace diez años en 21 provincias: sólo Chaco, Santiago del Estero y Río Negro muestran remuneraciones más altas en 2025 que en 2014.

Pese a la caída de largo plazo, los datos de 2025 muestran una recuperación parcial respecto de 2024, con incrementos reales en 13 de las 24 jurisdicciones. Sin embargo, 21 provincias aún presentan niveles inferiores a los de 2023.

Como señala el informe, entre 2023 y 2024, en la mayoría de las jurisdicciones cayó el gasto en Educación y Cultura y se redujeron los salarios docentes, en un contexto marcado por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Solo en 3 provincias -Chaco, Neuquén y Santiago del Estero- se observó un aumento real del presupuesto educativo a la vez que hubo una caída en los salarios, lo que sugiere que absorbieron parcialmente el impacto reasignando recursos propios.

 

 

