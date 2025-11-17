Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Murió el hombre que se pegó un tiro en Berisso

Murió el hombre que se pegó un tiro en Berisso

Archivo

17 de Noviembre de 2025 | 00:46
Edición impresa

Un violento y desesperante episodio sacudió a los vecinos de la zona de 4 entre 122 y 123, en Berisso, donde un matrimonio resultó herido por una discusión doméstica, que derivó en disparos dentro de su propia vivienda.

El hecho dejó perpleja a toda la cuadra, que todavía no sale del asombro por la secuencia de la que se anoticiaron y la fuerte carga emocional que rodeó al incidente.

Todo ocurrió poco después del mediodía de ayer, cuando un móvil de la Policía Bonaerense, que se encontraba en recorrida, recibió un alerta del 911 sobre dos personas lesionadas por arma de fuego.

Al llegar a la finca, los agentes se encontraron con una escena caótica: una mujer con un disparo en la rodilla y un hombre tendido en el patio del fondo, con una herida de bala en la zona del ojo derecho. A pocos centímetros del cuerpo, hallaron un revólver calibre .22.

Según relataron fuentes policiales, la mujer, de 82 años, explicó entre lágrimas que minutos antes había mantenido una discusión con su marido, de 85, quien atravesaba un profundo cuadro depresivo desde la muerte de su perro, con el que convivió durante muchos años.

El animal, que había fallecido recientemente, estaba enterrado en el fondo del domicilio.

“Él estaba muy mal desde que murió el perro. Lo veíamos triste, callado. Pero nunca pensamos que pudiera terminar así. Es una familia tranquila, de toda la vida”, contó una vecina que vive a pocos metros.

De acuerdo con la reconstrucción policial, durante la discusión, el hombre tomó el arma con la idea de la autoeliminación, pero al verlo su esposa forcejeó con él y todo terminó de la peor manera.

Instantes después, arribó al lugar una ambulancia, que trasladó al hombre al hospital San Martín, donde murió horas después.

En paralelo, personal del SAME asistió a la mujer, que fue derivada al hospital Larraín, consciente y fuera de peligro.

La policía preservó la escena y convocó a peritos para las tareas de rigor. El revólver calibre .22 quedó secuestrado como prueba.

Interviene la UFI Nº 11 de Álvaro Garganta.

 

