A pesar de la derrota de anoche por 2-1 ante Argentinos Juniors, en condición de local, Estudiantes sigue con chances de clasificarse a los octavos de final del Torneo Clausura, aunque necesitará resultados que jueguen a su favor, en los partidos que se disputen esta tarde.

En este sentido, el Pincha se encuentra ubicado en la octava posición de la Zona A del campeonato vernáculo con 21 puntos y una diferencia de gol de menos uno. Con esto, los dirigidos por Eduardo Domínguez están con el pase a los playoff, aunque los equipos que se encuentran debajo como Belgrano, Huracán y Defensa y Justicia que están con 19 unidades, juegan hoy en simultáneo a partir de las 17.00

Vale mencionar, que la igualdad entre Central Córdoba y Banfield en Santiago del Estero, fue fundamental para que el Pincha no pierda su puesto, ya que los del Sur del Gran Buenos Aires quedaron con 21 puntos, con la misma cantidad que los de La Plata, pero estos tienen una ventaja en la diferencia de gol, ya que cuenta con menos uno, mientras que el Taladro con menos seis.

De esta forma, en concreto, lo que necesita Estudiantes para mantener su lugar, es que el Pirata cordobés pierda o empate con Unión de Santa Fe. Lo mismo para Huracán ante Barracas Central y el Halcón en Florencio Varela con Independiente Rivadavia.

Es por eso, que esta tarde, Eduardo Domínguez y compañía estarán más que pendientes a lo que suceda en la definición de la Zona A del Torneo Clausura, con miras en los octavos de final del campeonato local.

Por otro lado, si los resultados juegan a favor de Estudiantes, el León clasificará a los playoff, donde se enfrentará nuevamente a Rosario Central en los octavos de final, como sucedió en la misma instancia del Apertura. Aquella tarde en el Gigante de Arroyito, el Canalla venció 2-0 al cuadro estudiantil con los goles en el final del partido de Carlos Quintana y Jamintón Campáz.