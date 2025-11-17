Docentes le reclaman un bono extra a la universidad local

Los docentes universitarios realizaron un pedido a las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata para que les paguen un bono extra tal como se decidió hacerlo a los 3.295 nodocentes.

Desde la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata, Adulp, informaron: “compartimos con el sector nodocente la lucha por la universidad pública y gratuita, por la recuperación de nuestros salarios y la defensa de la educación pública”.

“Celebramos que nuestros compañeros y compañeras hayan conseguido un bono de fin de año, que constituye una ayuda importante en tiempos de profunda crisis y pérdida sistemática de poder adquisitivo”, agregaron en un comunicado firmado por el secretario general del gremio, Octavio Miloni.

Sin embargo, agregaron los docentes, que son más de 13.000 en la Universidad local, “no hay ninguna razón por la cual la docencia quede excluida de un bono otorgado con fondos propios de la UNLP”.

En ese sentido, los docentes universitarios pidieron a las autoridades de la UNLP una convocatoria a la paritaria local para que “se analice esta situación y reafirmemos la igualdad entre todos los trabajadores y todas las trabajadoras de nuestra universidad”.

Tal como informó este diario, los nodocentes cobrarán con los sueldos de noviembre que se pagan el próximo mes, un bono extra de 150.000 pesos, por única vez, de carácter no remunerativo y no bonificable.

PARO NODOCENTE Y SEMANA CORTA

Los nodocentes, a su vez, realizarán un paro sin presencia en los lugares de trabajo el próximo jueves 20 de noviembre, tal como lo decidió la federación nacional del sector, FATUN, en reclamo de la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario.

Esto significará que entre el día no laborable del miércoles 19 de noviembre por el aniversario de La Plata, el paro no docente y el feriado turístico del viernes 21 de noviembre, esta semana será muy corta en la UNLP, ya que sólo habrá actividades normales hoy y mañana. En la mayoría de las facultades por estos días se realizan exámenes y cierre de notas del segundo cuatrimestre.

Los docentes de Adulp que integran la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) realizaron la semana pasada tres días de paro, que tuvo impacto en los colegios preuniversitarios y un amplio número de las 17 facultades de la UNLP, en reclamo de la puesta en vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y urgentes mejoras salariales.