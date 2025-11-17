Recurso de amparo por el freno a ciertos permisos en Obras Particulares

En la UNLP habrá casi una semana sin clases y se complica el cierre de cursadas: los motivos
En la UNLP habrá casi una semana sin clases y se complica el cierre de cursadas: los motivos
El colegio de Arquitectos fue a la Justicia por el decreto que interrumpe los trámites por un mes para la construcción de torres
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
El Colegio de Arquitectos de La Plata anunció este fin de semana su concurrencia a la Justicia Contenciosa, en contra de la medida de Julio Alak que frena los trámites referidos a la construcción de torres, hasta tanto se sancione el nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU).
Según explicaron desde el Colegio, se trata de un amparo que aún espera destino del tribunal donde recaerá, y apunta, específicamente, a revertir el decreto del Intendente que paraliza los trámites vinculados a la construcción de torres en distintos barrios de la Ciudad, que se gestionan a través de la dirección de Obras Particulares.
La decisión del Ejecutivo se origina en que el debate del nuevo COU que se lleva a cabo actualmente en el Concejo Deliberante modifica, fundamentalmente, los topes de las alturas de las construcciones en distintas zonas del casco y las localidades de la Ciudad. Por lo tanto, hasta tanto se fijen las nuevas regulaciones, se dispuso evitar nuevas autorizaciones de construcciones y evolución de trámites en zonas de la Ciudad donde las reglas de alturas pueden cambiar.
Ayer, EL DIA consultó al Colegio de Arquitectos, que si bien no brindó el expediente presentado en la Justicia, sí confirmó haber ingresado una solicitud de amparo este fin de semana.
En diálogo con este diario, desde la entidad advirtieron que la presentación judicial “no es en contra del nuevo código sino de la medida que frena el avance de los trámites en Obras Particulares”, y aseguraron que alcanza a la “totalidad” de los expedientes de esa dependencia municipal, lo que “paraliza el funcionamiento” y el trabajo de todo ese rubro.
“Nos preocupa la seguridad jurídica de los expedientes que ya están ingresados”, dijeron ayer a este diario. Y estimaron que hay un centenar de trámites cerca de su finalización y otro en la mitad de su recorrido administrativo.
Consultado por EL DIA, el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, Sergio Resa, desmintió que el decreto municipal por 30 días alcance a la totalidad de los trámites de la construcción. “Sólo afecta a las torres cuyos pisos pueden superar los topes de los permisos que estamos discutiendo en estos días en el Concejo”, dijo.
Y añadió: “Siempre que se busca modificar un código urbano se dispone una medida de este tipo, porque es para evitar pretensiones de ventajas por quienes quieren anticipar presentaciones con la regulación actual”, lo de que denominó “avivadas y especulaciones” en las que pueden incurrir algunos.
Según pudo saber EL DIA, el debate por el nuevo COU continuará el jueves en la comisión de Planeamiento del Concejo Deliberante. Así lo confirmó ayer la presidenta de ese cónclave, Cintia Mansilla.
La iniciativa del Ejecutivo busca fijar una nueva regulación de densidades e indicadores para la construcción la zona urbana, modificando los topes máximos de las alturas permitidas para construir tanto en el casco fundacional como en la periferia.
En las avenidas del Centro fija un coto de 10 nieveles -mientras que hoy es hasta 14- y en las avenidas de las localidades, flexibiliza esa altura permitiendo de un máximo actual de tres pisos a seis.
El presidente del Colegio de Arquitectos, Gustavo Casco, opinó que el proyecto que reforma el COU “no incorpora a los barrios careciados y tomas” y que “el diagrama de crecimiento que propone es antinatural al comportamiento que viene teniendo la Ciudad, de un mayor desarrollo hacia el norte, así como provoca una dispersión de la urbanización, en lugar de una compactación, como ocurre en todas las ciudades sustentables del mundo”.
Pero, además, según indicó, el proyecto “baja la cantidad de unidades funcionales que se pueden construir por parcela, lo que impacta sobre la creciente demanda habitacional”.
