El lunes amaneció con térmica de invierno pero repunta a pleno sol: así arranca la semana en La Plata

El tiempo en La Plata se presentaba este lunes con sensación térmica apenas por encima de los 4 grados poco típica para esta época. Pero la jornada repuntará con sol y ascenso de la temperatura, que se ubicara entre 6 y 22 grados. Asimismo se espera vientos leves y cielo despejado a parcialmente nublado hacia la noche, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para el martes se prevé cielo algo nublado, vientos leves y suba de la temperatura con mínima de 15 y máxima de 27 grados.
En tanque que el miércoles se presentaría con cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 14 grados y máxima de 24.
