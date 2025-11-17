Con la votación de los no docentes, la UNLP le baja el telón al año electoral

La maratón electoral que arrancó a fines del mes pasado en las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) con la votación de los profesores, continuó con los estudiantes y siguió la semana pasada con los graduados, escribirá mañana el último capítulo del año. Será cuando los no docentes elijan a sus representantes para los Consejos Directivos (CD) de cada unidad académica, el Consejo Superior y la Asamblea Universitaria.

En 14 facultades la única lista será la verde “Unidad no docente”, vinculada al oficialismo de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (Atulp). En tanto que solo habrá tres escenarios de disputa: Medicina, Agrarias y Humanidades. En cada una, además de la nómina ligada a la conducción de Atulp, se presentará otra que, en líneas generales, respondería a sectores de izquierda, según precisaron fuentes del Rectorado a EL DIA. El Frente de Izquierda No docente, por caso, competirá con esa denominación en la categoría asambleísta, según se desprende del listado de candidaturas al que pudo acceder este diario.

Entre las 8 y las 18 de mañana, están habilitados a votar por este claustro 3.295 trabajadores. En juego hay un consejero por facultad, además de dos lugares para el Consejo Superior y diez para la Asamblea Universitaria.

Una vez resuelta esta elección se habrán completado los Consejos Directivos de las 17 unidades académicas, donde la banca no docente convive con las siete que le corresponden a los docentes, las cinco de los alumnos y las tres de los egresados y jefes de trabajos prácticos.

Lo que viene

Renovada la totalidad de los claustros, esos 16 consejeros deberán elegir entre marzo y abril del año próximo a los decanos en cada facultad. En la mayoría de los casos habría reelección o continuidad de las actuales gestiones. Entre las excepciones estaría Medicina, donde podría postularse más de un candidato.

Como ocurre cada cuatro años, el proceso electoral que se puso en marcha en los últimos días de octubre es de especial relevancia porque los representantes de los claustros en las facultades (y colegios del sistema de pregrado universitario) son los que, junto a docentes de colegios y gremios, componen a su vez la Asamblea Universitaria, el máximo órgano de gobierno de la UNLP que allá por mayo de 2026 se reunirá para elegir al presidente que deberá administrar los destinos de la Universidad platense hasta 2030.

Hasta ahora, el único candidato para presidir el Rectorado es el actual Vicepresidente Académico, Fernando Tauber, quien va por un tercer mandato.

Tauber es una figura gravitante en la estructura política de la Universidad desde fines del siglo pasado: fue director de Asuntos Municipales de la UNLP entre 1996 y 1998, y luego secretario de Extensión Universitaria (1998-2001 y 2001-2004), hasta que asumió por primera vez la Presidencia durante el período 2010-2014. Como el estatuto de la Universidad no le permite ser reelecto, entre 2014 y 2018 se hizo cargo de la Vicepresidencia Institucional de la casa de altos estudios, que volvió a conducir como máxima autoridad de 2018 a 2022. Concluido ese segundo mandato, delegó la presidencia a Martín López Armengol para sentarse en el sillón de la Vicepresidencia Académica que ocupa hasta hoy. Con el respaldo mayoritario de las distintas vertientes del peronismo y el reformismo, que conforman el mapa político de la UNLP y lo han apoyado en las sucesivas Asambleas, Tauber irá ahora por una tercera presidencia.