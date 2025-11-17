Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Ante la preocupación de vecinos de arana

Rechazan que la ruta 6 se extienda por la 630

Rechazan que la ruta 6 se extienda por la 630
17 de Noviembre de 2025 | 02:31
Edición impresa

Vecinos de la localidad de Arana presentaron este fin de semana una nota al Concejo Deliberante, para expresar su oposición al proyecto de extensión de la ruta 6, que afecta la traza de la calle 630 en esa zona de la Ciudad.

Acompañando un documento con mil firmas, los vecinos hicieron referencia a que el proyecto de ordenamiento urbano del Municipio contempla el antiguo proyecto vecinal para que la ruta 6 se extienda hacia el Puerto La Plata, con el diagrama que abarca la actual traza de la calle 630 en Arana.

En ese sentido, la presentación vecinal menciona “la inexistencia de un estudio imparcial de impacto ambiental”, que maneje tres alternativas de posibles trazas.

Además, denuncia la ausencia de estudios de riesgos hídricos y la afectación del arroyo “El Pescado” y su cuenca, que fue declarada paisaje natural protegido por la ley provincial 12.247.

Y advirtieron sobre el “notorio desvío” del trayecto hacia el Puerto, si se implementara el proyecto contemplado en el expediente del COU, originado en un antiguo proyecto provincial, iniciado durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal.

La idea de continuar el trazado de la ruta 6 para potenciar la salida de la producción hortícola y la conectividad rural de nuestra región tiene más de dos décadas. Inicialmente, la extensión de la ruta 6 estaba prevista por la calle 90, cuya traza se encuentra actualmente intrusada por barrios de emergencia en la zona oeste, a la altura de la avenida 31.

LE PUEDE INTERESAR

Tratan en comisión el pliego del transporte

LE PUEDE INTERESAR

Sube el precio del boleto para viajar a CABA

Al mismo tiempo, el agrupamiento de vecinos reclamó “una instancia de diálogo pública previa al debate parlamentario” para sentar las bases de las reglas del futuro crecimiento de la Ciudad.

Consultado por este diario, el Municipio confirmó ayer que el artículo que contempla la posibilidad de la continuidad de la ruta 6 por la calle 630 “será excluido del proyecto actual”, que busca ser aprobado en el Concejo.

“Nosotros estamos convencidos que el curso correcto que debe tener la continuidad de la ruta 6 es la calle 90. Descartamos la idea de que la 630 sea el lugar indicado”, dijo ayer a EL DIA el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa. En esa línea, subrayó que “el planteo de los vecinos es absolutamente legítimo y lo vamos a atender”, por lo que confirmó que ese proyecto, que venía contemplado de gestiones anteriores, “será retirado” del expediente que, finalmente, quede como la versión final.

Como viene publicando este diario, la reforma del COU está siendo analizada en el Concejo Deliberante, con la mirada puesta en la intensión del crecimiento de la zona sur de la Ciudad, por sobre la zona norte, y advertencias del déficit de conectividad que aquella presenta.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

VIDEO. No tiene defensa: el Pincha, al borde del abismo

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Chile define en balotaje: entre una comunista y un derechista

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

Solo le sirve ganar: el Lobo busca el tercero al hilo
Últimas noticias de La Ciudad

Recurso de amparo por el freno a ciertos permisos en Obras Particulares

De Madrid a La Plata: buscan talentos locales

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

El temporal dejó árboles caídos y vecinos sin luz
Espectáculos
Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
Alejandro Dolina: “Más trata uno de eludir el destino, más lo cumple”
Terminó el Festival de Mardel: una ganadora se verá en la Ciudad
“Las corrientes”: fuga y misterio
Lo que dejó de la charla de La China y Pergolini
Información General
Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies
La inversión educativa cayó en diez años en la mayoría de las provincias
Tendencia suicida con la inteligencia artificial: un peligro en red que jaquea a la juventud
La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV
El Consejo Profesional de Química reafirmó la necesidad de regular y controlar la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires
Deportes
VIDEO. No tiene defensa: el Pincha, al borde del abismo
Se deshilacha sin pausa y la continuidad del Barba cotiza a su valor más bajo
Domínguez: “Hay que ver que decide el Club”
El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?
Silbidos, desazón y enojo de los hinchas luego del encuentro
Policiales
Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron
Denunciar un delito en La Plata, entre demoras y muy pocos resultados
Todavía hay fuego activo por controlar en Ezeiza
VIDEO. Detuvieron a un policía de la Vial por el rapto y abuso de una joven
Murió el hombre que se pegó un tiro en Berisso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla