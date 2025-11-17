Rechazan que la ruta 6 se extienda por la 630

Vecinos de la localidad de Arana presentaron este fin de semana una nota al Concejo Deliberante, para expresar su oposición al proyecto de extensión de la ruta 6, que afecta la traza de la calle 630 en esa zona de la Ciudad.

Acompañando un documento con mil firmas, los vecinos hicieron referencia a que el proyecto de ordenamiento urbano del Municipio contempla el antiguo proyecto vecinal para que la ruta 6 se extienda hacia el Puerto La Plata, con el diagrama que abarca la actual traza de la calle 630 en Arana.

En ese sentido, la presentación vecinal menciona “la inexistencia de un estudio imparcial de impacto ambiental”, que maneje tres alternativas de posibles trazas.

Además, denuncia la ausencia de estudios de riesgos hídricos y la afectación del arroyo “El Pescado” y su cuenca, que fue declarada paisaje natural protegido por la ley provincial 12.247.

Y advirtieron sobre el “notorio desvío” del trayecto hacia el Puerto, si se implementara el proyecto contemplado en el expediente del COU, originado en un antiguo proyecto provincial, iniciado durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal.

La idea de continuar el trazado de la ruta 6 para potenciar la salida de la producción hortícola y la conectividad rural de nuestra región tiene más de dos décadas. Inicialmente, la extensión de la ruta 6 estaba prevista por la calle 90, cuya traza se encuentra actualmente intrusada por barrios de emergencia en la zona oeste, a la altura de la avenida 31.

Al mismo tiempo, el agrupamiento de vecinos reclamó “una instancia de diálogo pública previa al debate parlamentario” para sentar las bases de las reglas del futuro crecimiento de la Ciudad.

Consultado por este diario, el Municipio confirmó ayer que el artículo que contempla la posibilidad de la continuidad de la ruta 6 por la calle 630 “será excluido del proyecto actual”, que busca ser aprobado en el Concejo.

“Nosotros estamos convencidos que el curso correcto que debe tener la continuidad de la ruta 6 es la calle 90. Descartamos la idea de que la 630 sea el lugar indicado”, dijo ayer a EL DIA el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa. En esa línea, subrayó que “el planteo de los vecinos es absolutamente legítimo y lo vamos a atender”, por lo que confirmó que ese proyecto, que venía contemplado de gestiones anteriores, “será retirado” del expediente que, finalmente, quede como la versión final.

Como viene publicando este diario, la reforma del COU está siendo analizada en el Concejo Deliberante, con la mirada puesta en la intensión del crecimiento de la zona sur de la Ciudad, por sobre la zona norte, y advertencias del déficit de conectividad que aquella presenta.