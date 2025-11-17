Sube el precio del boleto para viajar a CABA

Nación avanza con el Presupuesto a cambio de aval a toma de deudas
Nación avanza con el Presupuesto a cambio de aval a toma de deudas
La Secretaría de Transporte de la Nación oficializó un aumento del 10 por ciento desde hoy en las tarifas de los colectivos que operan bajo jurisdicción nacional, entre ellos el Costera Metropolitana 195 y Misión Buenos Aires 129. Ambos conectan La Plata con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También suben en ese porcentaje los micros que circulan dentro del AMBA, con tarifas más bajas, similares a las líneas que circulan entre La Plata, Berisso y Ensenada.
Con este incremento, el boleto del Costera por Autopista, que actualmente cuesta 3.000 pesos, pasará a valer 3.300, pesos lo que representa un nuevo golpe al bolsillo para los pasajeros que viajan diariamente entre el Gran Buenos Aires y la Capital Federal. Una tarifa similar tiene Misión Buenos Aires.
Un incremento similar tendrán los micros que circulan por el amba y son de corta distancia.
La decisión del gobierno nacional se publicará hoy en el Boletín Oficial.
Según se pudo saber, la resolución llega tras un estudio del gobierno nacional con miras a reducir el subsidio que le paga a las empresas del transporte, con el objetivo de avanzar hacia un esquema donde los precios reflejen los costos reales del servicio.
Cabe indicar que en La Plata el próximo aumento regirá desde el 1º de diciembre y tendrá un ajuste del 4,3 por ciento por la fórmula automática que incluye inflación más un 2 por ciento adicional.
