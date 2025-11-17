Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |TRAS LA DERROTA CON ARGENTINOS JUNIORS

Silbidos, desazón y enojo de los hinchas luego del encuentro

Silbidos, desazón y enojo de los hinchas luego del encuentro

El desconsuelo de los jugadores del pincha / nicolás Braicovich

17 de Noviembre de 2025 | 02:56
Edición impresa

El final del encuentro entre Estudiantes y Argentinos Juniors en el Estadio UNO, estuvo envuelto de fastidio, enojo, desazón y sobre todo silbidos de los hinchas albirrojos contra el plantel.

La derrota del Pincha en la noche platense golpeó fuerte en el mundo estudiantil, de tal manera, que la fanaticada local se hizo oír en el Jorge Luis Hirschi.

Si bien, el plantel fue recibido con aplausos, el clima fue cambiado a medida que transcurría el partido. En este sentido, a la hora de la presentación de los futbolistas, el más ovacionado fue Cristian Medina, seguido en menor intensidad que Edwuin Cetré y Santiago Ascacibar. Además del juvenil Román Gómez.

Por su parte, el entrenador Eduardo Domínguez también fue recibido con aplausos. Cabe mencionar, que en la previa del encuentro, la comisión directiva con Matín Gorostegui y Marcos Angeleri a la cabeza, le entregaron una al DT, una camiseta albirroja con el número 150 en la espalda, debido a que el técnico cumplió esa cantidad de partidos hace dos semanas en la derrota 2-1 ante Boca en 1 y 57.

El clima de ilusión que se sentía en el comienzo cambió totalmente con el primer gol de Argentinos Juniors a los 23 minutos del primer tiempo. De esta forma, los cánticos también fueron mutando, donde empezaron a pedirle al equipo una respuesta y cambio de actitud.

Ya en el complemento, con las modificaciones y el gol del juvenil Joaquín Tobio Burgos, todo volvió como al inicio, aunque con pedidos de mayor intensidad, para intentar dar vuelta el marcador.

El enojo y la irritación de los presentes se fue incrementando en el final del partido, cuando las cosas no salían como se esperaban, ya que el Bicho colorado se ponía en ventaja nuevamente, y el equipo no lograba concretar de cara al arco rival.

Con el final del encuentro, la parcialidad estudiantil continuó mostrando su descontento, por lo ocurrido. A su vez, mientras se retiraban de las instalaciones silbaban al equipo y pedían respuesta rápidas al delicado presente.

Una vez en las afueras del reducto, los debates post partido y charlas, acompañaron a los hinchas hasta sus respectivos destinos. Aunque con indignación y enfuerecimiento.

DEBUT DE FRANCO DOMÍNGUEZ

Franco Domínguez Ávila hizo su debut con la camiseta de Estudiantes ante Argentinos Juniors en el Estadio UNO. Además, significó el debut número 18 de un juvenil en la era Eduardo Domínguez. Disputó poco más de 20 minutos.

 

Franco Domínguez Ávila, categoría 2005, hizo su debut con la camiseta de Estudiantes

 

En este sentido, el pibe ingresó a los 25 minutos del complemento en lugar de Fabricio Pérez. Si bien no tuvo mucho contacto con el balón, es un futbolistas con mucho potencial y futuro.

El Gallego es un atacante categoría 2005, que a mitad de año firmó su primer contrato profesional con el Pincha. El futbolista nació en Rosario, y es un jugador que desarrolló un gran rendimiento en su por la Cuarta categoría de las formativas el Club, y la Reserva, en donde lleva marcados más de 10 goles. Además, el pibe de 18 años de Gastón y Chimy Ávila. El primero se desempeña en Fortaleza de Brasil, mientras que el último es un pieza clave del Real Betis de España.

