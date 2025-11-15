La China Suárez y Mauro Icardi confirman el casamiento: “Soy vengativa” y “Vamos a festejar el divorcio con Wanda”

La actriz Eugenia “La China” Suárez se sentó en el late show de Mario Pergolini y rompió las expectativas tras un año de silencio o esquivas hacia la prensa, sostuvo que es “vengativa” y terminó en compañía de su novio, Mauro Icardi quien tampoco dejó de lado algunos palitos para su ex, Wanda Nara.

Un “elefante rosado” se instaló entre Pergolini y Suárez que, desde el inicio de la conversación, se posó en el título de la serie que la actriz protagoniza, “Hija del fuego”, personaje con el que se sintió identificada cuando el conductor le consultó si es vengativa: “En la vida real, sí. Pero no de ir y romper un auto. Soy muy hiriente, no levanto la voz pero digo cosas que después me arrepiento”.

“La China” asumió que es “impulsiva” y añadió: “Hay días que me caliento o me está por venir y agarro el Twitter y lo pongo. Mauro sabe que cuando me está por venir me tiene que sacar el teléfono de la mano”.

“Me la banco bastante bien porque no me queda otra. Más si me hice la picante, te la tenes que bancar”, siguió la artista y luego de que el periodista le mencionara la palabra “casamiento”, Suárez se refirió por primera vez al conflicto con Nara: “Pero se tiene que divorciar. En unos meses le va a salir el divorcio”.

Ante esta situación, Icardi observaba atento en el detrás de cámara, ya con el micrófono “cableado” y a la espera de que el conductor lo llamara. Finalmente se reunieron y el futbolista le regaló una camiseta firmada. Entre sonrisas amables y nerviosas, Eugenia se refirió a Pergolini e indicó: “Me encanta ser ‘la novia de’ ahora. En Turquía la gente me ignora y soy feliz”.

El jugador arrancó su participación hablando sobre lo mucho que en Turquía aceptan a la pareja: “Tengo la suerte de que los turcos me quieren mucho y desde que ella llegó es como que la idolatraban. Esa es una de las cosas que también la ayudó mucho”.

Antes de concluir el ida y vuelta, el deportista contó que no se siente cómodo con los desnudos en pantalla de su novia: “Esas cosas no me gustan, por ejemplo, y se lo dejé en claro el primer día”.

Al retomar la consulta sobre el casamiento, Mauro asumió: “Primero me tengo que divorciar. Estoy esperando eso. Ya está hecho. En marzo del 2026 me sale. Vamos a empezar a planear el casamiento después de que me divorcie. Vamos a festejar el divorcio”, a lo que su pareja ironizó: “Lo bueno es que fue tranquilo. Lo bueno es que fue tranquilo”.