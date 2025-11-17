Nación avanza con el Presupuesto a cambio de aval a toma de deudas
Nación avanza con el Presupuesto a cambio de aval a toma de deudas
Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local
Con la votación de los no docentes, la UNLP le baja el telón al año electoral
Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron
Chile define en balotaje: entre una comunista y un derechista
Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto
Dos gobernadores, en la mira de LLA para sumar votos en Diputados
La Comisión Investigadora del caso $Libra presenta el informe final
Alertan sobre “crítica” situación en las cárceles: hay casi 63 mil presos
Denunciar un delito en La Plata, entre demoras y muy pocos resultados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) atraviesan una “crítica y alarmante” situación ante el incremento de presos y la sobrepoblación informada, lo que genera la necesidad de una rápida respuesta ante un panorama desolador.
El último reporte de la Comisión Provincial por la Memoria indica que actualmente hay casi 63 mil reclusos en las prisiones y que hay un 116,9% de personas por encima del lugar permitido.
En el último tiempo, con las diversas fugas y el aumento de detenidos, se puso en cuestionamiento la labor del SPB y de las autoridades respecto a lo que ocurre en las diversas cárceles de la provincia de Buenos Aires.
La Comisión, a través de los reportes mensuales, informó que en octubre de 2025 se contabilizaron 62.711 presos en las prisiones bonaerenses y que la sobrepoblación alcanza el 116,9%.
De ese total, solo 30.701 tienen sentencia, mientras que 28.401 se encuentran procesados por diversos delitos.
En octubre, en el SPB hubo alojadas 3.765 mujeres presas y 102 mujeres trans. A su vez, hay 63 mujeres embarazadas o con hijos, mientras que son 36 los niños que están alojados junto con sus madres.
LE PUEDE INTERESAR
La UIA pide medidas para ampliar el trabajo formal
LE PUEDE INTERESAR
Ferroviarios alertan por el estado de los trenes
Respecto a las muertes en lo que va del 2025, son en total 188 los reclusos que fallecieron dentro de los complejos penitenciarios.
La situación demuestra ser crítica debido a que el 2024 cerró con 59.497 presos, es decir que en once meses hubo un incremento que denota la aceleración de detenciones y la desaceleración en el armado de cárceles para ampliar los cupos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí