Cuenta DNI del Banco Provincia: 20% de descuento este lunes 17 de noviembre en una cadena de supermercados de La Plata

Día por día, todos los beneficios para ahorrar que ofrece la app del BaPro en noviembre 2025
Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, ofrece este lunes 17 de noviembre de 2025 la posibilidad de ahorrar en una cadena de supermercados de La Plata. Pagando con la app del BaPro, se obtiene un 20% de descuento en los comercios de la firma DIA.
La promoción tiene un tope de reintegro unificado: $8.000 por semana y por persona, y el reintegro se aplicará considerando que el mínimo de compra sea de $20.000. Se informó que el beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco y es exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta. Se indicó además que no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
Estos son los beneficios que Cuenta DNI brinda en noviembre 2025 todas las semanas en las cadenas de supermercados:
- Changomás: Jueves, viernes y sábados, 20% de ahorro. Sin tope de descuento y con devolución en el acto. El descuento se hará efectivo al momento del pago, en línea de caja. Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI de forma presencial y no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Se informó que aplican exclusiones.
- Vital: Martes y domingos, 20% de ahorro. Tope de reintegro unificado: $20.000 por persona, por fecha. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco y es exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta. No aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
- Carrefour: Miércoles, en todas las sucursales. 10% de ahorro. Sin tope de descuento y con devolución en el acto. Acumulable con productos en oferta. Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta y no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Aplican exclusiones.
Noviembre trajo nuevas oportunidades para ahorrar con Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, con promociones para potenciar la capacidad de compra de las familias. Hay descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados, carnicerías, supermercados y mucho más.
A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:
- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.
