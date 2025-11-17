Hace rato que Estudiantes dejó de ser el que fue y también perdió con Argentinos Juniors 2 a 1
Hace rato que Estudiantes dejó de ser el que fue y también perdió con Argentinos Juniors 2 a 1
Crece el drama vial en La Plata: un joven motociclista perdió la vida tras un choque brutal
Cayó el principal sospechoso por el secuestro y violación en el Parque Pereyra: es un sargento de la Bonaerense
Arquitectos presentaron un amparo por la suspensión de obras en La Plata
Gimnasia y una baja clave en el once de Zaniratto para buscar la clasificación ante Platense
VIDEOS. Violento choque y vuelco en San Carlos: un hombre debió ser hospitalizado
Boca, con goles de Costa y Cavani, le ganó 2 a 0 a Tigre y terminó líder en su zona del Torneo Clausura
VIDEOS. Escándalo en el ascenso: Deportivo Madryn venció a Morón y hubo batalla campal e incidentes
Chile define en balotaje: entre una comunista y un derechista
Un dogo argentino se escapó, atacó a un niño en La Plata y su dueño terminó detenido
Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron
Santilli suma avales para el Presupuesto 2026 y recibirá a un nuevo gobernador en Casa Rosada
River empató sin goles ante Vélez y por ahora clasifica solo a la Sudamericana
La caravana de motos y otra noche de terror en La Plata: polémico evento con fuegos artificiales, "cortes" y maniobras temerarias
Vuelve la inquietud en Arana por el trazado de la ruta provincial 6
Los concejales vuelven a reunirse para tratar el pliego de Transporte
Conmoción en La Plata: ¿quién era el piloto que murió mientras corría la última vuelta en el Autódromo Roberto Mouras?
Tres reformas y múltiples frentes: el plan del Gobierno enfrenta tensiones políticas, sindicales y judiciales
Árboles caídos y vecinos sin luz: lo que dejó la tormenta en La Plata
La incapacidad de dialogar, la discriminación de fondos y las urgencias a resolver
¡Que remontada!: Los Pumas vencieron a Escocia 33 a 24 en un partidazo
Con más de 70 mil visitantes, “La Plata en Flor” vive su último día en Plaza Moreno
Empresarios platenses frenan inversiones por baja en las ventas
En fotos y videos | Emotiva Misa Criolla en la Catedral ante cientos de platenses
Infidelidades que enferman: vinculan encuentros “fuera de la pareja” con el aumento de infecciones sexuales
La agenda deportiva del domingo llena de ilusiones a los futboleros: partidos, horarios y TV
Milei entre la épica del cambio y las tensiones internas: poder, influencia y el riesgo de la “nube tóxica”
Tendencia suicida con la inteligencia artificial: un peligro en red que jaquea a la juventud
Tras la lluvia, vino el alivio: refrescó y estará nublado en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El informe forense determinó que la causal de muerte fue un shock hipovolémico provocado por varios cortes en el cuello. También reveló marcas de defensa en las manos de la víctima. Crece la conmoción en el barrio
Asesinato confirmado. Pese a que las actuaciones oficiales se caratularon “averiguación de ilícito”, fuentes judiciales seguras confirmaron a este diario que “estamos en presencia de un asesinato”, cuyos posibles móviles fueron económicos. Se refieren a la psiquiatra Virginia Franco (67), a quien encontraron sin vida en un charco de sangre dentro de su casa de City Bell, sobre la calle Cantilo entre 15A y 17.
Como este diario informó en su edición anterior, la profesional estaba con ropa de cama tirada boca arriba en un pasillo que conecta a una cocina comedor, donde apareció una cartera tirada en el piso y otros elementos desparramados en el ambiente.
El primer aviso de que algo raro pasaba en esa propiedad, lo dio un conocido de la víctima, cerca de las 10.30 del pasado sábado, identificado en las actuaciones judiciales como Pablo Adrián Bozza (47), que sería Gerente Operativo de la Caja de Seguridad Social para los Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires.
Se trata de un hombre que al parecer tenía relación con Franco, ya que su mujer era o había sido su paciente.
En ese punto, hubo un cambio sustancial respecto a los primeros trascendidos que surgieron desde el barrio el día del hecho, ya que la relación de confianza nació por ese trato profesional y no porque Franco le brindaba otro tipo de ayuda financiera.
En ese contexto, Bozza, según surge de la causa, contó que llegó al domicilio de la psiquiatra, porque no le contestaba los llamados y fue ahí que descubrió el portón de acceso, tipo tranquera de una sola hoja, abierto. Dijo no ingresó a la finca, sino que fue a buscar a otro vecino y llamó a la Policía. En principio fue demorado y luego volvió a su casa. Hasta anoche, no había detenidos en la causa.
LE PUEDE INTERESAR
Denunciar un delito en La Plata, entre demoras y muy pocos resultados
LE PUEDE INTERESAR
Todavía hay fuego activo por controlar en Ezeiza
Un rato después, una ambulancia del SAME constataba el fallecimiento y las dudas se despejaron recién con el informe forense, que determinó las causales del deceso: un shock hipovolémico provocado por varios cortes en el cuello. Es decir, la psiquiatra había sido degollada.
Los autopsiantes también marcaron heridas de defensa en las manos de Franco, aunque no se indicó si hay muestras aptas para cotejo de ADN, lo que podría ser revelador de la identidad del responsable del asesinato.
Se dice que podría haber detrás del crimen un móvil económico, porque la psiquiatra era una mujer de fortuna.
Su casa en City Bell estaría valuada en medio millón de dólares, de acuerdo a algunas estimaciones, tenía al menos un departamento en Mar del Plata, posiblemente otro en Uruguay, dos camionetas nuevas, colocaciones en plazos fijos y un marido -ya fallecido- con buen pasado, entre otras cuestiones que ya se analizan.
Al parecer, Franco tenía previsto hacer un viaje a la Costa Atlántica, pero no contaba con el manejo de sus fondos. ¿Fue en esa ocasión que descubrió un manejo indebido de sus finanzas?
Esa hipótesis y varias otras están arriba de la mesa de trabajo del fiscal Álvaro Garganta y el cuerpo de detectives de la DDI local.
Se sabe que el teléfono celular de la víctima desapareció de la escena.
Las cámaras de seguridad serán de interés para determinar movimientos que pudieran tener relación para la pesquisa y el relevamiento de testimonios entre los habitantes de la zona.
En todo el barrio, la sensación de espanto y conmoción es total. Los vecinos quedaron estupefactos ante lo ocurrido, sobre todo por el contexto de inseguridad, que sería muy grande.
Todos piden a gritos justicia y reclaman acciones que determinen rápidamente la autoría del hecho.
Mientras tanto, quienes aparecen señalados en el hecho, evidenciaron actitudes que llamaron la atención, ya que lejos de mostrarse espantados, al ser trasladados a la comisaría para los trámites de rigor, “se la pasaron mirando TikTok”, relató furioso un amigo de Franco.
La casa, por el momento, quedó en poder de un alto funcionario municipal, que según cuentan era ahijado de la psiquiatra.
Es que Franco no tenía ascendientes ni descendientes y solo podrían aparecer algunos parientes lejanos de su marido ya fallecido.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí