La Comisión Investigadora del caso $Libra presenta el informe final

El diputado y titular de la Coalición Cívica – ARI, Maximiliano Ferraro, anticipó que trabaja en la redacción final del informe de la comisión del Congreso Nacional que investiga el caso $Libra, la promoción del presidente Javier Milei de la criptomoneda que tuvo lugar el 14 de febrero de 2025.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $Libra se reunirá mañana martes 18 de noviembre, a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
En calidad de titular de la comisión, Ferraro reveló que ultima los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante de meses de labor, que serán enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano, al frente de la causa.
Los opositores no lograron obtener el testimonio de funcionarios del Poder Ejecutivo involucrados, sostienen que el informe contempla detalles que refuerza la sospecha de que hubo una estafa con la promoción de la moneda virtual.
A través de su cuenta de X, Ferraro contó: “Últimas horas de trabajo intenso antes de presentar el informe el martes. Revisión, contraste y análisis de cada documento, testimonio e información que formó parte de la labor de la Comisión”.
“Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso”, completó.
La comisión se creó a raíz de la voluntad opositora de investigar el presunto fraude en la promoción de la criptomoneda $LIBRA desde una publicación en las redes sociales del presidente Javier Milei. Tras el escándalo, el bloque de La Libertad Avanza y el Poder Ejecutivo negaron la posibilidad del fraude y buscaron obstruir la creación de la comisión al sostener que entorpecería la tarea de la Justicia.
Asimismo, el diputado que responde a la dirigente Elisa “Lilita” Carrió responsabilizó al Gobierno de entorpecer la investigación “por la trazabilidad del dinero, por la información que revelamos, procesamos y distintas instancias coincidieron”. “Vamos a ser perseverantes y vamos a conocer la verdad. Nos vemos el próximo martes en la presentación del informe final de la Comisión Investigadora $LIBRA”, prometió.
