Solo le sirve ganar: el Lobo busca el tercero al hilo

Un par de buenos resultados le permitieron al Lobo un final de temporada tranquilo. Por eso, no solamente se salvó del descenso antes de sus últimos dos partidos sino que el compromiso de esta tarde ante Platense puede darle el premio extra de la clasificación a los playoffs que definirán el Torneo Clausura.

El encuentro se jugará en el estadio Ciudad de Vicente López y contará con el arbitraje de Fernando Echenique, quien será asistido por Lucas Germanota y Marcelo Errante en las líneas, mientras que el Cuarto árbitro será Julián Beligoy. En Ezeiza, Edgardo Zamora estará a cargo del VAR con la colaboración de Diego Romero. El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá transmisión radial por La Redonda.

El empate agónico de Sarmiento ante San Lorenzo le quitó al Lobo la posibilidad de que un punto le alcance en la visita a Platense. Obligado a la victoria, el equipo albiazul se quedará afuera en caso de una igualdad, pero el triunfo no solo lo clasificaría, sino que lo pondría en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del Grupo B.

Tras el empate ante Vélez, River quedó con 22 puntos (+5 de diferencia de gol), Talleres suma 21 unidades y Sarmiento quedó con 20 puntos. A Gimnasia, que tiene 19, le quedó como única alternativa la victoria, con lo que alcanzaría a River -que lo superaría por diferencia de gol- y dejaría por detrás a Talleres como último clasificado. Con ese hipotético triunfo tripero, Sarmiento quedaría eliminado.

El equipo mens sana, que viene de victorias sobre River en el Monumental y Vélez en el Bosque, tendrá una variante obligada, ya que Alejandro Piedrahíta sufrió una mialgia en un isquitibial y quedó descartado para el compromiso de esta noche. Jeremías Merlo, que convirtió su primer gol en la máxima categoría ante el Fortín, asoma como titular en lugar del extremo colombiano.

En medio de una situación financiera complicada que -otra vez- devino en una medida de fuerza de los futbolistas triperos y a menos de dos semanas de las elecciones que consagrarán a un nuevo presidente, Gimnasia encontró el alivio que le faltó durante todo el año con dos grandes resultados. Si el 1-0 sobre River en el Monumental significó un paso adelante en el orden táctico, el 2 a 0 sobre Vélez fue una mejoría notoria en todo el funcionamiento del equipo, que quizá jugó su mejor primer tiempo de 2025.

Platense, campeón del Apertura, defeccionó en este torneo por lo que Cristian González dejó de ser el entrenador. No solo está último en el Grupo B, sino que tampoco encuentra al sucesor del Kily. Incluso hubo un cruce de opiniones entre el presidente calamar, Sebastián Ordoñez y uno de los integrantes de la dupla de entrenadores campeona del Apertura, Sergio Gómez. Por ahora, no hay chances de regreso.

El entrenador interino, Hernán Lamberti está obligado a realizar un cambio, ya que Ronaldo Martínez se encuentra disputando la fecha FIFA con la selección de Paraguay, por lo que en su lugar ingresaría Maximiliano Rodríguez.

Además, se producirían los ingresos de Juan Ignacio Saborido e Ignacio Schor por Bautista Barros Schelotto y Augusto Lotti. El resto del equipo sería el mismo que perdió 1-0 frente a Talleres en Córdoba.