Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este lunes

El Mundo

La izquierda vs la derecha en Chile: ¿cuándo será la segunda vuelta entre Jara y Kast?

La izquierda vs la derecha en Chile: ¿cuándo será la segunda vuelta entre Jara y Kast?
17 de Noviembre de 2025 | 08:14

Escuchar esta nota

Las elecciones presidenciales de Chile se encaminan hacia un escenario altamente polarizado entre la candidata oficialista Jeannette Jara y el representante republicano José Antonio Kast, que se enfrentarán en un balotaje el próximo 14 de diciembre. Para esquivar una segunda vuelta el ganador debía obtener más del 50 por ciento de los votos, algo que no sucedió. 

La ex ministra del Trabajo y candidata por el bloque de izquierda se quedó con la delantera en los comicios de este domingo, pero no le alcanzó para ser la sucesora de Gabriel Boric.

De cara a las elecciones del 14 de diciembre, Kast queda mejor posicionado teniendo en cuenta que ya recibió el respaldo de otros candidatos de derecha como Johannes Kaiser y Evelyn Matthei.

Un triunfo de Jara representaría una continuidad más fuerte del bloque progresista, con énfasis en políticas sociales, derechos laborales y un enfoque menos autoritario. 

En tanto, una victoria de Kast signaría un giro a la derecha con una agenda de seguridad, inmigración más restrictiva y políticas conservadoras.

El 14 de diciembre se perfila como una fecha clave para el futuro político de Chile, y el resultado podría marcar un decidido pulso entre dos modelos muy distintos de país.

LE PUEDE INTERESAR

Chile define en balotaje: entre una comunista y un derechista

LE PUEDE INTERESAR

Primera elección con voto obligatorio y multa para quien no haya sufragado
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Chile define en balotaje: entre una comunista y un derechista

Primera elección con voto obligatorio y multa para quien no haya sufragado
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?

Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

A Gimnasia sólo le sirve ganar ante Platense y busca el tercero al hilo: formaciones, hora y TV

VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
+ Leidas

VIDEO. Estudiantes no tiene defensa, perdió con Argentinos y quedó al borde del abismo: espera el milagro

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Argentinos

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

A Gimnasia sólo le sirve ganar ante Platense y busca el tercero al hilo: formaciones, hora y TV

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

¿Sigue Eduardo Domínguez?: "Ya me quisieron sacar" y “hay que ver que decide el Club”
Últimas noticias de El Mundo

Chile define en balotaje: entre una comunista y un derechista

Primera elección con voto obligatorio y multa para quien no haya sufragado

Maduro liberó al francés que acusaba de espía

Ecuador: ganaba el “No” a bases militares extranjeras
Policiales
Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron pero... ¿quién la mató y porqué?
Denunciar un delito en La Plata, entre demoras y muy pocos resultados
Todavía hay fuego activo por controlar en Ezeiza
VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso
Murió el hombre que se pegó un tiro en Berisso
Información General
Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies
La inversión educativa cayó en diez años en la mayoría de las provincias
Tendencia suicida con la inteligencia artificial: un peligro en red que jaquea a la juventud
La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV
El Consejo Profesional de Química reafirmó la necesidad de regular y controlar la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires
Deportes
VIDEO. Estudiantes no tiene defensa, perdió con Argentinos y quedó al borde del abismo: espera el milagro
Se deshilacha sin pausa y la continuidad del Barba cotiza a su valor más bajo
¿Sigue Eduardo Domínguez?: "Ya me quisieron sacar" y “hay que ver que decide el Club”
El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?
Silbidos, desazón y enojo de los hinchas luego del encuentro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla