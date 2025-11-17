Las elecciones presidenciales de Chile se encaminan hacia un escenario altamente polarizado entre la candidata oficialista Jeannette Jara y el representante republicano José Antonio Kast, que se enfrentarán en un balotaje el próximo 14 de diciembre. Para esquivar una segunda vuelta el ganador debía obtener más del 50 por ciento de los votos, algo que no sucedió.

La ex ministra del Trabajo y candidata por el bloque de izquierda se quedó con la delantera en los comicios de este domingo, pero no le alcanzó para ser la sucesora de Gabriel Boric.

De cara a las elecciones del 14 de diciembre, Kast queda mejor posicionado teniendo en cuenta que ya recibió el respaldo de otros candidatos de derecha como Johannes Kaiser y Evelyn Matthei.

Un triunfo de Jara representaría una continuidad más fuerte del bloque progresista, con énfasis en políticas sociales, derechos laborales y un enfoque menos autoritario.

En tanto, una victoria de Kast signaría un giro a la derecha con una agenda de seguridad, inmigración más restrictiva y políticas conservadoras.

El 14 de diciembre se perfila como una fecha clave para el futuro político de Chile, y el resultado podría marcar un decidido pulso entre dos modelos muy distintos de país.