Ecuador: ganaba el “No” a bases militares extranjeras

Los ecuatorianos aguardaban al cierre de esta edición los resultados oficiales de un referendo convocado por el presidente Daniel Noboa y con el que busca -entre otras cosas- el respaldo popular para instalar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva carta magna y permitir bases militares extranjeras para combatir el crimen organizado. Con un 35% de los votos revisados, el “No” a las propuestas del mandatario se mantenía a la cabeza.

Al cierre de la votación la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, dijo que “el país vivió una nueva jornada electoral ordenada y con alta participación” en la que la ciudadanía ejerció “su derecho al voto con responsabilidad y respeto”. Añadió que los votantes fueron más del 80%, una asistencia superior a “los promedios históricos”.

El referendo contó con la vigilancia y respaldo de unos 118.000 policías y militares desplegados en el territorio nacional.

Tras sufragar a primera hora Noboa anunció la captura en España de Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, considerado el cabecilla de una de las bandas más grandes de Ecuador a la que se vincula con el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación.

Desde el retorno a la democracia en 1979, tras las dictaduras militares, los ecuatorianos han tenido tres constituciones y 20 desde el nacimiento de la república.

Noboa ha dicho que es necesario “refundar el país” y sostiene que la Constitución vigente desde 2008 mantiene al Estado ecuatoriano en un virtual “secuestro institucional” por lo cual es necesario “devolver el poder al pueblo”.

El mandatario, de perfil conservador, afirma que el nuevo texto constitucional debe buscar “un país mejor, uno en el que los delincuentes no vuelvan a ser prioridad, donde no salgan libres con medidas sustitutivas, donde no cualquiera pueda ingresar libremente por la frontera para delinquir”.

Pero organizaciones sociales y de oposición consideran que el referendo no solucionará problemas como la inseguridad.