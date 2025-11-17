Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto
Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto
¿Sigue Eduardo Domínguez?: "Ya me quisieron sacar" y “hay que ver que decide el Club”
Sigue cerrado el cruce de 1 y 38 por obras y llegar al centro de La Plata es un caos: ¿cuándo abren el tránsito?
Crimen de la psiquiatra : el sospechoso "era cercano a ella" y "le manejaba las cuentas bancarias"
La izquierda vs la derecha en Chile: ¿cuándo será la segunda vuelta entre Jara y Kast?
Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local
A Gimnasia sólo le sirve ganar ante Platense y busca el tercero al hilo: formaciones, hora y TV
VIDEO.- En La Bombonera pasó de todo: Johnny Depp, el uruguayo que encontró la camiseta de Russo y un gesto emotivo
“¿Querés verla?”: Wanda Nara encendió las redes con fotos súper hot
VIDEO. Rapto y abuso de una joven en La Plata: quién es el detenido y qué se sabe del caso
Rige el aumento del precio del boleto para viajar de La Plata a CABA: a cuánto se fue
El lunes amaneció con térmica de invierno pero repunta a pleno sol: así arranca la semana en La Plata
Denunciar un delito en La Plata, entre demoras y muy pocos resultados
Con la votación de los no docentes, la UNLP le baja el telón al año electoral
Cuenta DNI: 20% de descuento este lunes en una cadena de supermercados de La Plata
Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies
Alertan sobre “crítica” situación en las cárceles: hay casi 63 mil presos
Los números de la suerte del lunes 17 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Nación avanza con el Presupuesto a cambio de aval a toma de deudas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Los automovilistas que este lunes necesitaban conectar con el centro de La Plata a través de diagonal 74 o avenida 38 se encontraron con un gran escollo a la altura del cruce de la avenida 1 y no tuvieron más alternativa que desistir de ese trayecto, llenarse de paciencia y optar por alguna de las alternativas.
Como es sabido, el cruce del paso a nivel, en donde confluyen la diagonal que recepciona caudal vehicular proveniente de la Autopista y Ensenada, entró en obra el pasado lunes 3 de noviembre por un plazo de dos semanas, de acuerdo con la información oficial.
Sin embargo, este lunes desde la madrugada e incluso durante la mañana, a pesar de haber transcurrido el tiempo previsto, el cruce seguía restringido en ambos sentidos por las obras que se realizan en el lugar.
Conductores que confiaban que el tránsito ya estaría habilitado intentaron hoy hacer ese recorrido, que también es primordial para la conexión con Ensenada, y se encontraron con que todavía no se podía circular.
En ese punto de la Ciudad, en donde se encuentra Plaza Alsina y por donde pasan las vías del Tren Roca, se realizan obras vinculadas con la finalización del ensanchamiento del tramo de Diagonal 74 y la rotonda de 120 y 32 donde se encuentra el acceso a la Autopista a Buenos Aires.
Fuentes comunales consultadas por eldia.com afirmaron que las obras seguían en marcha y por ese motivo el tránsito seguía restringido a los conductores.
No obstante, a la espera de la finalización de las tareas, no se precisó aun cuándo quedará habilitado el tránsito en ese transitado sector de La Plata.
Las alternativas para llegar al Centro
Durante el período de ejecución —estimado en dos semanas— se recomienda a los conductores que ingresen a la ciudad por la rotonda de acceso a la Autopista Buenos Aires–La Plata continuar por avenida 32 para dirigirse hacia el centro.
Por su parte, quienes circulen en sentido contrario, rumbo a la Autopista, podrán hacerlo por avenida 32 o bien por diagonal 80 hasta avenida 122.
Desde la Comuna se solicitó a los automovilistas y peatones transitar con precaución, respetar la señalización y utilizar las vías alternativas para favorecer la seguridad y la fluidez vehicular mientras duren las tareas.
Esa zona de la Ciudad tiene un tránsito intenso en cada jornada y es clave para salir hacia la autopista o ingresar por esta zona al casco urbano.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí