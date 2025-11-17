Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este lunes

La Ciudad

Sigue cerrado el cruce de 1 y 38 por obras y llegar al centro de La Plata es un caos: ¿cuándo abren el tránsito?

Sigue cerrado el cruce de 1 y 38 por obras y llegar al centro de La Plata es un caos: ¿cuándo abren el tránsito?

Fotos: Roberto Acosta - EL DIA

17 de Noviembre de 2025 | 08:15

Escuchar esta nota

Los automovilistas que este lunes necesitaban conectar con el centro de La Plata a través de diagonal 74 o avenida 38 se encontraron con un gran escollo a la altura del cruce de la avenida 1 y no tuvieron más alternativa que desistir de ese trayecto, llenarse de paciencia y optar por alguna de las alternativas. 

Como es sabido, el cruce del paso a nivel, en donde confluyen la diagonal que recepciona caudal vehicular proveniente de la Autopista y Ensenada, entró en obra el pasado lunes 3 de noviembre por un plazo de dos semanas, de acuerdo con la información oficial. 

Sin embargo, este lunes desde la madrugada e incluso durante la mañana, a pesar de haber transcurrido el tiempo previsto, el cruce seguía restringido en ambos sentidos por las obras que se realizan en el lugar. 

Conductores que confiaban que el tránsito ya estaría habilitado intentaron hoy hacer ese recorrido, que también es primordial para la conexión con Ensenada, y se encontraron con que todavía no se podía circular. 

En ese punto de la Ciudad, en donde se encuentra Plaza Alsina y por donde pasan las vías del Tren Roca, se realizan obras vinculadas con la finalización del ensanchamiento del tramo de Diagonal 74 y la rotonda de 120 y 32 donde se encuentra el acceso a la Autopista a Buenos Aires. 

¿Cuándo habilitan el tránsito?

Fuentes comunales consultadas por eldia.com afirmaron que las obras seguían en marcha y por ese motivo el tránsito seguía restringido a los conductores.

No obstante, a la espera de la finalización de las tareas, no se precisó aun cuándo quedará habilitado el tránsito en ese transitado sector de La Plata. 

Las alternativas para llegar al Centro 

Durante el período de ejecución —estimado en dos semanas— se recomienda a los conductores que ingresen a la ciudad por la rotonda de acceso a la Autopista Buenos Aires–La Plata continuar por avenida 32 para dirigirse hacia el centro. 

Por su parte, quienes circulen en sentido contrario, rumbo a la Autopista, podrán hacerlo por avenida 32 o bien por diagonal 80 hasta avenida 122. 

Desde la Comuna se solicitó a los automovilistas y peatones transitar con precaución, respetar la señalización y utilizar las vías alternativas para favorecer la seguridad y la fluidez vehicular mientras duren las tareas. 

Esa zona de la Ciudad tiene un tránsito intenso en cada jornada y es clave para salir hacia la autopista o ingresar por esta zona al casco urbano. 

