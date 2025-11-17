Maduro liberó al francés que acusaba de espía

Nación avanza con el Presupuesto a cambio de aval a toma de deudas
Nación avanza con el Presupuesto a cambio de aval a toma de deudas
Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local
Con la votación de los no docentes, la UNLP le baja el telón al año electoral
Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron
Chile define en balotaje: entre una comunista y un derechista
Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto
Dos gobernadores, en la mira de LLA para sumar votos en Diputados
La Comisión Investigadora del caso $Libra presenta el informe final
Alertan sobre “crítica” situación en las cárceles: hay casi 63 mil presos
Denunciar un delito en La Plata, entre demoras y muy pocos resultados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Camilo Castro, quien tiene también nacionalidad chilena, estuvo detenido cuatro meses en Venezuela y la pasó bastante mal
Camilo Castro, un ciudadano francés que fue liberado tras varios meses preso en Venezuela, sufrió “condiciones de detención extremadamente difíciles”, según relató ayer su padrastro, que lo recibió en un aeropuerto de París.
Castro, profesor de yoga de 41 años, desapareció el 26 de junio en el puesto fronterizo de Paraguachón, entre Venezuela y Colombia, donde vive. Había ido allí para renovar su visado de residencia colombiano, que había caducado, explicó su familia en agosto.
Castro aterrizó ayer a la tarde en el aeropuerto de Orly, cerca de París, y su padrastro, Yves Guibert, describió que fue detenido “sin ningún fundamento”, solamente por ser francés.
“Lo detuvieron solamente por ser francés, básicamente por eso y lo acusaron injustamente de ser un agente de la CIA, lo que no es cierto”, afirmó.
Inundado por la emoción, Castro dijo: “¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Y viva la fraternidad!”.
Además, a su llegada a París, realizó un llamado para que “todos los seres de esta tierra puedan vivir libres de sufrimiento” y “en paz, armonía y amor”. Fue recibido por su familia y por el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot.
LE PUEDE INTERESAR
Ecuador: ganaba el “No” a bases militares extranjeras
LE PUEDE INTERESAR
El Papa y un almuerzo con personas vulnerables
El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en su cuenta de X que Castro fue liberado. “Comparto el alivio de sus seres queridos y agradezco a todos los que trabajaron por su liberación”, indicó el jefe de Estado en la red social.
Barrot precisó poco después que no hubo “ninguna contrapartida” por su liberación. El ministro francés saludó “el gesto de las autoridades venezolanas” y agradeció a sus homólogos brasileño y mexicano que, según dijo, “transmitieron varios mensajes en estrecha coordinación conmigo”.
A mediados de septiembre, la madre de Castro, Hélène Boursier, afirmó que no había tenido noticias de él, salvo un mensaje de audio recibido a finales de julio en el que Camilo Castro “pedía ayuda”. Según las investigaciones de sus familiares y de Amnistía Internacional, estaba detenido por las autoridades venezolanas. Nunca se comunicó el motivo de su detención.
“No podemos concebir (la emoción que esto representa) en comparación con todas las alegrías que tenemos en la vida, todas las sorpresas agradables, todos los alivios”, declaró Boursier. “Vamos a luchar para que esto no vuelva a suceder. (...) No porque para nosotros haya terminado bien vamos a quedarnos ahí. Pensamos en los demás, no los vamos a olvidar”, insistió esta activista de larga data de Amnistía Internacional, que vive cerca de Toulouse, en el sur de Francia.
El caso de Castro recuerda al del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido el 8 de diciembre del año pasado al ingresar a Venezuela para visitar a su familia. Desde entonces, se desconoce su paradero exacto. El Gobierno de Nicolás Maduro lo acusa de participar en “acciones conspirativas”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí