Crimen de la psiquiatra : amigos comentaron que el sospechoso "era cercano a ella y le manejaba las cuentas bancarias"

Una profunda conmoción recorre en City Bell tras el hallazgo del cuerpo de la reconocida psiquiatra Virginia Franco, de 68 años, en su domicilio de la calle Cantilo entre 15A y 17. Pero no son solo las circunstancias médicas del crimen lo que genera preguntas en La Plata: los vecinos señalan varias inconsistencias que los hacen desconfiar del relato oficial.

Según testimonios recogidos por TN, cuando la amiga de la víctima llegó a la casa minutos después de recibir la noticia, se sorprendió al encontrar la puerta de entrada abierta. “Virginia tenía muchísimo miedo por la inseguridad. En esa cuadra robaron en todas las casas. Es imposible que haya dejado la puerta así”, dijo la mujer.

Otro vecino, Héctor, aportó más detalles inquietantes: aseguró que el presunto “amigo” que ingresó primero al domicilio ya estaba adentro cuando llegaron y, según él, no había signos de violencia en la entrada. Más aún: la puerta trasera, la que da a un pequeño jardín, estaba apenas apoyada, no forzada. “Todo rarísimo”, resumió.

Los vecinos especulan con que esa persona, Pablo Adrián Bozza (47) hasta el momento el único demorado, estaba muy cercana a Franco: se comenta que manejaba sus cuentas bancarias (plazos fijos, cuentas, gestiones), lo que generó todavía más desconfianza cuando contó que había ido porque hacía dos días que ella no respondía. Pero en vez de alertar a la Policía, según su versión, buscó un vecino para entrar con él.

Para muchos de ellos, la escena no se parece a la de un robo común. Aunque la vivienda estaba revuelta y faltaba el celular de la psiquiatra, no se habrían llevado objetos de gran valor. A partir de eso, la causa fue recaratulada como “homicidio en ocasión de robo”.

Los datos de la autopsia aportan gravedad al panorama: Franco tenía cortes en las manos y antebrazos, lo que indica que intentó defenderse del agresor. La víctima murió por desangramiento, confirmaron fuentes judiciales.

Por su parte, las autoridades ya tomaron medidas: este hombre fue demorado, se secuestró su teléfono y ahora se analiza cuál fue su relación con la víctima. Además, la fiscalía ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir lo que ocurrió antes y después del crimen.

Vecinos que conocían a Franco relatan que era una persona reservada, cuidadosa y meticulosa con su seguridad. “Para todo consultaba”, dicen: algo fundamental para muchos para explicar por qué resulta imposible creer que simplemente hubiera dejado la puerta abierta.