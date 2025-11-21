Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Valencia y Levante inauguran la fecha 13 de la Liga de España

Valencia y Levante inauguran la fecha 13 de la Liga de España
21 de Noviembre de 2025 | 02:36
Edición impresa

Valencia y Levante, que se encuentra en zona de descenso directo, se enfrentan hoy desde las 17, en el estadio Mestalla, en el único partido correspondiente a la fecha 13 de la Liga de España 2025.

En este torneo, Valencia viene de empatar ante Real Betis por 1-1 mientras que Levante llega de perder ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone por 3-1. Valencia suma 10 puntos en la tabla de posiciones, en tanto que su rival tiene 9 puntos.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de cien mil platenses colmaron la Plaza Moreno para celebrar los 143 años de La Plata

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

Alarma por el sexo sin cuidado Los jóvenes y adultos mayores en riesgo

Guerra Rusia - Ucrania: polémico plan de paz de Trump

Los números de la suerte del jueves 21 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

La Justicia le ordenó a un colegio platense matricular a los hijos de Rodrigo Rey

Sigue en positivo la venta de propiedades: pero sólo las chicas

Cruce con Cornejo por la política “privatista” del Gobierno de Milei

Los servicios para el fin de semana largo

Los aranceles globales de Trump golpearon al comercio estadounidense
Últimas noticias de Deportes

Bochornosa copa para Central

Úbeda mantendrá a Palacios como titular

Estudiantes: un historial irregular en playoffs de torneos cortos

Gallardo tiene dudas para visitar a Racing
Policiales
Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell
Procesan al ex titular de Transporte ante un presunto lavado de activos
La hija de Valeria Mazza evitó un robo a los gritos
Otro jubilado vivió una pesadilla de madrugada
Burlando reclamó la detención de Makintach
La Ciudad
Alarma por el sexo sin cuidado Los jóvenes y adultos mayores en riesgo
La Justicia le ordenó a un colegio platense matricular a los hijos de Rodrigo Rey
Sigue en positivo la venta de propiedades: pero sólo las chicas
VIDEO. Disturbios, detenidos y caos vial en una protesta callejera en Olmos
Los servicios para el fin de semana largo
Política y Economía
VIDEO. Cuadernos de las coimas: los relatos de los arrepentidos
Otro exfuncionario de la Andis se negó a declarar
La disputa en Diputados por la minoría, con un PJ que busca evitar fugas
Kicillof: “Necesitamos las leyes para que la Provincia funcione”
Tampoco hubo oferta para los docentes y crece la presión a la Legislatura
Espectáculos
“Bandana trasciende la amistad: es una hermandad”
“Estoy bloqueado”: Tinelli reveló que la relación con su hija está quebrada
Cikes lanzó “Bruto S.A.” : Rock local inmersivo y cinematográfico
Ópera en Meridiano V: una Traviata para ver en reposera
“Wicked: Por siempre”: un final nada feliz para las brujas de Oz

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla