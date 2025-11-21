Valencia y Levante inauguran la fecha 13 de la Liga de España

Valencia y Levante, que se encuentra en zona de descenso directo, se enfrentan hoy desde las 17, en el estadio Mestalla, en el único partido correspondiente a la fecha 13 de la Liga de España 2025.

En este torneo, Valencia viene de empatar ante Real Betis por 1-1 mientras que Levante llega de perder ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone por 3-1. Valencia suma 10 puntos en la tabla de posiciones, en tanto que su rival tiene 9 puntos.