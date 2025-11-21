Estudiantes: un historial irregular en playoffs de torneos cortos

Estudiantes se prepara para disputar los playoff del Torneo Apertura ante Rosario Central, lo que significa su quinta participación en esta instancia de la Copa de La Liga en formato de dos zonas. En este sentido, disputó la fase de eliminación directa en las ediciones de 2021, 2022, 2024, A2025 y C2025. Mientras que en las ediciones de 2020 y 2023 no pudo obtener el pasaje. Cabe recordar, que en 2019 se disputó la Copa de la Superliga, que tuvo un sistema de competición diferente, ya que se jugó directamente desde 16avos de final.

En la Copa Diego Armando Maradona 2020 (cambió de nombre debido al fallecimiento del astro argentino), el Pincha quedó eliminado en la fase de grupos, donde compartió con San Lorenzo, Aldosivi y Argentino Juniors. Los entonces dirigidos por Leandro Desábato terminaron últimos con 2 puntos, tras empatar sin goles ante Aldosivi y San Lorenzo. Los demás partidos fueron derrotas, donde además de no ganar, no pudo convertir goles en 6 fechas.

Ya en 2021 y bajo el mando técnico de Ricardo Zielinski, Estudiantes pudo clasificar a los cuartos de final de la copa. Disputó la zona A del campeonato, en el cual obtuvo el segundo lugar de la tabla con 22 unidades, producto de 6 victorias, 4 empates y 3 derrotas. De esta forma, el elenco albirrojo consiguió el boleto a la siguiente instancia.

El rival de cuartos de final fue Independiente, que había terminado tercero en la zona B. El encuentro se jugó en el Estadio UNO, donde tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario, el ganador se definió desde el punto del penal. En la definición, el arquero del Rojo, Sebastián Sosa volvió a lucirse (como lo había hecho en los 90 minutos) y le tapó los remates a Martín Cauteruccio y Fabián Noguera.

En la edición 2022, el León volvió a conseguir su clasificación a los playoff, tras hacer una gran fase previa, donde consiguió el pase a cuartos de final faltando dos fechas para el cierre de la primera instancia. Culminó en el primer lugar con 28 puntos, luego de 8 victorias, 4 empates y dos derrotas.

En las ediciones de la Copa de La Liga 2020 y 2023 quedó eliminado en fase clasificatoria

El Pincha se enfrentó a Argentinos en UNO, donde igualaron 1-1 en el tiempo reglamentario con los goles de Mauro Boselli y Fausto Vera respectivamente.

En la definición desde los 12 pasos, el guardameta Federico Lanzilotta le contuvo el último penal al paraguayo Jorge Morel y de esa forma, Argentinos consiguió el pase a semifinales de la copa.

El 2023 fue un año especial para el mundo albirrojo, ya que después de más de 10 años, el Club volvería a bordar una estrella en su escudo gracias al título de Copa Argentina. Aunque el desempeño en la Copa de La Liga no fue el esperado. El Pincha integró el grupo B, donde terminó noveno con 17 puntos y a 3 unidades de los playoff.

En la edición de 2024 Estudiantes se consagró campeón tras vencer en los penales a Vélez, luego de igualar 1-1 (Mancuso abrió el marcador, mientras que Sarco empardó) en el tiempo reglamentario. En este sentido, Matías Mansilla fue la figura tras contener tres disparos. Más tarde, Fernando Zuqui efectuó su tiro que lo llevó a la gloria.

Por su parte, el Pincha llegó a esta instancia tras quedarse con el segundo lugar en la fase regular, y dejar en el camino en los playoff a Barracas Central y Boca Juniors.

En el Torneo Apertura del corriente año, el elenco platense al igual que en el actual certamen ingresó por la ventana al octavo lugar con 21 puntos (ganó 5, empató 6 y perdió 5), que le dio el pase a la siguiente instancia. En los octavos de final cayó 2-0 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Ya en el Clausura, con resultados que le jugaron a favor volvió a alcanzar los playoff con 21 puntos, producto de 6 victorias, 3 empates y 7 derrotas.

Ahora, deberá enfrentar nuevamente al Callana en Rosario, donde buscará tomarse revancha, y poder alcanzar los cuartos de final del campeonato.