Información General

Los números de la suerte del jueves 20 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

20 de Noviembre de 2025 | 00:01
ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 13-49-02. Período de estancamiento será superado y podrá renovar sus actividades. Las relaciones con su pareja se mantendrán en un clima de tranquilidad. Día monótono.

 

ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 45-67-89. Tendrá que prodigarse para conseguir objetivos que se había fijado en el plano económico. Tranquilidad y paz en el ámbito sentimental. No se deje influenciar por terceros.

 

TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 34-50-17. Deberá adoptar una actitud tranquila y sensata para lograr los objetivos que se propone. No escatime su afecto porque será retribuido largamente.

 

GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 09-12-35. Es posible que surjan contratiempos en sus labores por la intromisión de algún allegado o compañero. La vida sentimental no anticipa sobresaltos. Buen día para el azar, pruebe suerte.

 

CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 54-30-67. Recibirá elogios por su comportamiento y por la calidad de su trabajo. Debe medir sus palabras y no dejarse llevar por habladurías de gente interesada.

 

LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 25-01-87. Hay una gran variante en asuntos relacionados con documentos o compromisos escritos de cualquier índole. Un afecto generoso le hará sentirse más valorado y feliz.

 

VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 03-14-39. Noticias relacionadas con sus labores habituales le traen alegrías. Hay apoyo por parte de familiares. Momento de indecisión en su vida afectiva.

 

LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 13-49-02. En sus relaciones de trabajo encontrará cierta dificultad en poner de relieve su capacidad. En amor será inolvidable. Acuerdos. Día positivo.

 

SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 13-40-92. Desde el punto de vista económico, agradables sorpresas. Disponibilidad de recursos. Podrá encarar con su pareja proyectos futuros. Utilice su diplomacia.

 

CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 12-93-47. Actúa con mucha cautela tanto en los asuntos profesionales como en los económicos. Apacible equilibrio en su relación amorosa. Serenidad. Ganancias.

 

ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 12-43-02. Haga un análisis profundo de las nuevas propuestas. Nada de grandes problemas. Acontecimientos poco comunes. Ayude a alguien. Le darán buenas noticias.

 

PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 42-57-98. No se deje amilanar por las dificultades, más adelante su tarea le reserva grandes satisfacciones. Frene su excesivo sentimentalismo. Evite su impulsividad. Seguridad.

 

