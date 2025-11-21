Recta final para la Semana de la Música por los 143 años de la Ciudad

Kicillof: “Necesitamos las leyes para que la Provincia funcione”
Kicillof: “Necesitamos las leyes para que la Provincia funcione”
Entre hoy y mañana cierra la Semana de la Música que se organizó para celebrar los 143 años de la Ciudad. Un show de música y streaming va a acaparar gran parte de la atracción de esta jornada.
En plaza Moreno se realizará hoy el festival Tapados de Música, con el streaming en vivo de OLGA. El reconocido canal llevará adelante una jornada musical de 12 a 19, con un evento que tendrá la conducción de Paula Chaves, Nacho Elizalde, Evelyn Botto y Luli González, entre otras destacadas figuras que le pondrán color a toda la jornada.
Habrá entrevistas a destacados artistas locales y nacionales, como así también shows musicales en el escenario montado para los festejos por el 143° aniversario.
Se informó que este evento será de acceso libre y gratuito.
Están confirmado para Tapados de música 1915, Acru, Asan, BB Asul, Jóvenes Pordioseros, Kapanga, Little Boogie, Los Pericos, Luz Gaggi, Militantes del Climax, y Nuestro Romance.
En tanto, hoy, también se realizará en el Salón Dorado Municipal show con los Grandes del Jazz, a partir de las 21, con cupo reducido y reserva previa.
Mañana, a las 19, en el Pasaje Dardo Rocha, se realizará el show de Raúl Lavié y el Sindicato Argentino de Boleros.
A su vez, desde las 20, en 50 centros culturales habrá actividades alusivas para cerrar los festejos del nuevo aniversario de la Ciudad.
Las actividades comenzaron el sábado pasado con múltiples actividades que se desarrollaron en distintos puntos de la Ciudad para celebrar el 143º aniversario.
El festejo central fue el míercoles 19 de noviembre, con un despliegue de géneros músicales en 12 entre 51 y 53 con la mayoría de atractivos con sello platense ante unas 100 mil personas. Estuvieron La Retirada Murga, Rara y Los Bicivoladores -bandas ganadoras de La Plata es Música-, Kapanga, Los Besos, Cruzando el Charco, y El Mato a un Policía Motorizado. Al culminar los recitales, el cielo se iluminó con un despliegue de colores de los fuegos artificiales.
