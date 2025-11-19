Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Diversos géneros musicales

La agenda de festejos de los 143 años de La Plata

La agenda de festejos de los 143 años de La Plata
19 de Noviembre de 2025 | 03:13
Edición impresa

Desde las primeras horas de la mañana y hasta la medianoche la Ciudad celebrará su 143º aniversario con los festejos centrales.

Tras la cena solidaria de la Fundación Florencio Pérez (ver aparte), hoy a la mañana se realizarán los actos protocolares que incluirá la restitución de un Mojón Fundacional de La Plata por parte del Municipio de Bolívar.

Desde las 10, la zona de Plaza Moreno estará vallada y tendrá un operativo de seguridad con 300 agentes.

La jornada tendrá su primera presentación pasadas las 15, cuando suba al escenario La Retirada Murga, una de las agrupaciones ganadoras del concurso municipal La Plata es Música. A las 16, será el turno de Rara, también seleccionada en la convocatoria, mientras que Los Bicivoladores, otro de los grupos premiados a partir de la iniciativa de la Comuna, actuarán a las 16.45.

La grilla continuará a las 17.30 con Kapanga (cuarteto, rock y ska), y a las 18.30 llegará Los Besos, (pop). A las 19.30 será el turno de Cruzando El Charco, uno de los grupos más esperados por el público, y el cierre está previsto para las 21 con El Mato a un Policia Motorizado, emblema indiscutido de la escena musical.

Se habilitará un punto de encuentro en 12 y 50 para que familias y vecinos puedan utilizarlo como referencia en caso de extravíos. También se habilitarán sectores de socorrismo con asistencia médica en 12 y 54, 14 y 54, 14 y 50 y 12 y 50.

Tedeum en la Catedral a cargo del arzobispo

Servicios en el aniversario de la Ciudad

Se instalarán pasillos gastronómicos en las calles 50 y 54 de 12 a 14. Como parte del operativo, ABSA dispondrá puntos de hidratación en 13 y 14 entre 51 y 53, informaron en la Municipalidad.

EN EL HIPÓDROMO

Desde las 12 habrá distintas actividades alusivas al aniversario de la Ciudad, con entrada libre y gratuita en el Hipódromo local.

El Gran Premio Dardo Rocha, de categoría internacional, se correrá a las 19, con un premio de $150 millones de pesos para el primer puesto. Previo a la carrera la banda del Servicio Penitenciario tocará el Himno Nacional Argentino interpretado por el cantante platense, Jorge Vazquez. Completan el programa otras 16 carreras.

 

