Bochornosa copa para Central

Kicillof: “Necesitamos las leyes para que la Provincia funcione”
Kicillof: “Necesitamos las leyes para que la Provincia funcione”
Procesan al ex titular de Transporte ante un presunto lavado de activos
Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell
Sigue en positivo la venta de propiedades: pero sólo las chicas
Alarma por el sexo sin cuidado Los jóvenes y adultos mayores en riesgo
La Justicia le ordenó a un colegio platense matricular a los hijos de Rodrigo Rey
VIDEO. Cuadernos de las coimas: los relatos de los arrepentidos
Cruce con Cornejo por la política “privatista” del Gobierno de Milei
El precio del dólar finalizó en alza, al igual que el riesgo país
El Central bajó la tasa de interés de referencia; impacto en los plazos fijos
VIDEO. Disturbios, detenidos y caos vial en una protesta callejera en Olmos
Vecinos de 31 y 55 están que arden por el “muñeco de la discordia”
Recta final para la Semana de la Música por los 143 años de la Ciudad
La vasectomía, del boom de la demanda al debate entre políticos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Sin conocimiento de todos los clubes, el Canalla se quedó con una estrella por escritorio. AFA volvió a cambiar sobre la marcha
Una insólita y llamativa decisión comunicó AFA ayer: Rosario Central fue reconocido como Campeón de Liga por haber terminado primero en la tabla anual. Más allá del mérito del elenco Canalla, que fue el equipo que más sumó puntos en el año, el ente máximo del fútbol argentino volvió a hacer un papelón por cambiar los planes nuevamente con el torneo en disputa. Fue tan desprolija la situación, que ningún club del fútbol argentino sabía la decisión de Tapia y todos se enteraron sobre la marcha, cuando vieron la copa. Además, el propio Central supo del reconocimiento a su campaña, unas horas antes.
En un acto encabezado por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, quien dio a conocer la decisión de darle el “Torneo de Liga” al elenco rosarino, estuvieron presentes Gonzalo Belloso (presidente), Carolina Cristinziano (vice primera), Ariel Holan (director técnico), Jorge Broun y Ángel Di María. Todos posaron con el trofeo y hasta el propio club rosarino, lo hizo oficial. “¡Central campeón de la Liga 2025! ¡Somos el mejor equipo del año!”.
La dirigencia del Canalla, junto a Di María y Broun, recibieron el “Torneo de Liga”
Sin dudas, una decisión que traerá mucho ruido, ya que se decidió sobre la marcha y jamás se oficializó este título a inicios de la temporada. Con el anuncio de Tapia, el Canalla sumó otra estrella a nivel oficial, pese a ser la primera vez en la historia del fútbol argentino que los clubes no supieron que jugaban por esta competición.
LE PUEDE INTERESAR
Úbeda mantendrá a Palacios como titular
LE PUEDE INTERESAR
Estudiantes: un historial irregular en playoffs de torneos cortos
Tras salir de la sede de la AFA, el presidente del “Canalla”, Gonzalo Belloso, detalló que “era un plan que viene hace varios años. De acá al futuro, este título se suma al Apertura, Clausura y el Trofeo de Campeones”.
Y destacó: “Se reconoció al actual campeón, eso fue lo que pasó. Súper merecido para un club como el nuestro, que fue primero de la primera fecha a la última, hizo más puntos que nadie y que perdió solo dos partidos en el año… Estoy muy agradecido a mi plantel, a los jugadores y a la gente de Rosario Central”.
Por último, señaló: “El fútbol argentino necesitaba tener ese torneo anual. Se venía planteando la posibilidad y a los equipos grandes les gusta. Estoy agradecido al presidente (Claudio) Tapia, a (Pablo) Toviggino y a todo el Comité”.
Otro que también habló fue el entrenador de Rosario Central, Ariel Holan, quien expresó: “Hicimos un gran torneo y quiero agradecer a todos los que tomaron la decisión de reconocernos”. La mención a una “decisión” externa encendió sospechas y abrió paso a una interpretación incómoda, ya que dejó entrever que el título no fue solo consecuencia de lo sucedido dentro del campo de juego, sino también de resoluciones tomadas fuera de él.
La situación tomó más intensidad cuando reveló un detalle que terminó de sacudir el clima: “Nos enteramos anoche, por lo que tuvimos que mover el entrenamiento a la tarde. Esto sirve para justificar el esfuerzo de todo el año”. Que el plantel haya conocido la consagración a último momento añadió un condimento inesperado, alimentando la idea de que hubo movimientos, discusiones y definiciones en las horas previas que todavía no salieron a la luz.
Los clubes se enteraron en plena reunión del título que le otorgó la AFA a Central
De todos los clubes del fútbol argentino, el único que felicitó a Central fue Deportivo Madryn, una de las instituciones que pelea por ascender y que se vio envuelta en fallos arbitrales a favor: “Saludamos a Central y especialmente al Campeón del Mundo Angel Di María por la obtención del Título “Campeón de la Liga” de la temporada 2025 por ser el equipo que más puntos obtuvo en la Tabla General”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí