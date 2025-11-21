Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |La afa le dio el “torneo de liga” por haber salido primero en la tabla anual

Bochornosa copa para Central

Sin conocimiento de todos los clubes, el Canalla se quedó con una estrella por escritorio. AFA volvió a cambiar sobre la marcha

Bochornosa copa para Central

la comitiva de rosario central, con el polémico título que le otorgó afa como campeón anual / X

21 de Noviembre de 2025 | 02:43
Edición impresa

Una insólita y llamativa decisión comunicó AFA ayer: Rosario Central fue reconocido como Campeón de Liga por haber terminado primero en la tabla anual. Más allá del mérito del elenco Canalla, que fue el equipo que más sumó puntos en el año, el ente máximo del fútbol argentino volvió a hacer un papelón por cambiar los planes nuevamente con el torneo en disputa. Fue tan desprolija la situación, que ningún club del fútbol argentino sabía la decisión de Tapia y todos se enteraron sobre la marcha, cuando vieron la copa. Además, el propio Central supo del reconocimiento a su campaña, unas horas antes.

En un acto encabezado por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, quien dio a conocer la decisión de darle el “Torneo de Liga” al elenco rosarino, estuvieron presentes Gonzalo Belloso (presidente), Carolina Cristinziano (vice primera), Ariel Holan (director técnico), Jorge Broun y Ángel Di María. Todos posaron con el trofeo y hasta el propio club rosarino, lo hizo oficial. “¡Central campeón de la Liga 2025! ¡Somos el mejor equipo del año!”.

 

La dirigencia del Canalla, junto a Di María y Broun, recibieron el “Torneo de Liga”

 

Sin dudas, una decisión que traerá mucho ruido, ya que se decidió sobre la marcha y jamás se oficializó este título a inicios de la temporada. Con el anuncio de Tapia, el Canalla sumó otra estrella a nivel oficial, pese a ser la primera vez en la historia del fútbol argentino que los clubes no supieron que jugaban por esta competición.

LE PUEDE INTERESAR

Úbeda mantendrá a Palacios como titular

LE PUEDE INTERESAR

Estudiantes: un historial irregular en playoffs de torneos cortos

“Es un reconocimiento justo”

Tras salir de la sede de la AFA, el presidente del “Canalla”, Gonzalo Belloso, detalló que “era un plan que viene hace varios años. De acá al futuro, este título se suma al Apertura, Clausura y el Trofeo de Campeones”.

Y destacó: “Se reconoció al actual campeón, eso fue lo que pasó. Súper merecido para un club como el nuestro, que fue primero de la primera fecha a la última, hizo más puntos que nadie y que perdió solo dos partidos en el año… Estoy muy agradecido a mi plantel, a los jugadores y a la gente de Rosario Central”.

Por último, señaló: “El fútbol argentino necesitaba tener ese torneo anual. Se venía planteando la posibilidad y a los equipos grandes les gusta. Estoy agradecido al presidente (Claudio) Tapia, a (Pablo) Toviggino y a todo el Comité”.

Otro que también habló fue el entrenador de Rosario Central, Ariel Holan, quien expresó: “Hicimos un gran torneo y quiero agradecer a todos los que tomaron la decisión de reconocernos”. La mención a una “decisión” externa encendió sospechas y abrió paso a una interpretación incómoda, ya que dejó entrever que el título no fue solo consecuencia de lo sucedido dentro del campo de juego, sino también de resoluciones tomadas fuera de él.

La situación tomó más intensidad cuando reveló un detalle que terminó de sacudir el clima: “Nos enteramos anoche, por lo que tuvimos que mover el entrenamiento a la tarde. Esto sirve para justificar el esfuerzo de todo el año”. Que el plantel haya conocido la consagración a último momento añadió un condimento inesperado, alimentando la idea de que hubo movimientos, discusiones y definiciones en las horas previas que todavía no salieron a la luz.

 

Los clubes se enteraron en plena reunión del título que le otorgó la AFA a Central

 

De todos los clubes del fútbol argentino, el único que felicitó a Central fue Deportivo Madryn, una de las instituciones que pelea por ascender y que se vio envuelta en fallos arbitrales a favor: “Saludamos a Central y especialmente al Campeón del Mundo Angel Di María por la obtención del Título “Campeón de la Liga” de la temporada 2025 por ser el equipo que más puntos obtuvo en la Tabla General”.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de cien mil platenses colmaron la Plaza Moreno para celebrar los 143 años de La Plata

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

Alarma por el sexo sin cuidado Los jóvenes y adultos mayores en riesgo

Guerra Rusia - Ucrania: polémico plan de paz de Trump

Los números de la suerte del jueves 21 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

La Justicia le ordenó a un colegio platense matricular a los hijos de Rodrigo Rey

Bochornosa copa para Central

Semanas decisivas para el acuerdo UE-Mercosur

Cruce con Cornejo por la política “privatista” del Gobierno de Milei

Sigue en positivo la venta de propiedades: pero sólo las chicas
Últimas noticias de Deportes

Úbeda mantendrá a Palacios como titular

Estudiantes: un historial irregular en playoffs de torneos cortos

Gallardo tiene dudas para visitar a Racing

Gimnasia: piedrahita trabajó a la par y pelea el puesto
Policiales
Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell
Procesan al ex titular de Transporte ante un presunto lavado de activos
La hija de Valeria Mazza evitó un robo a los gritos
Otro jubilado vivió una pesadilla de madrugada
Burlando reclamó la detención de Makintach
La Ciudad
Alarma por el sexo sin cuidado Los jóvenes y adultos mayores en riesgo
La Justicia le ordenó a un colegio platense matricular a los hijos de Rodrigo Rey
Sigue en positivo la venta de propiedades: pero sólo las chicas
VIDEO. Disturbios, detenidos y caos vial en una protesta callejera en Olmos
Los servicios para el fin de semana largo
Política y Economía
VIDEO. Cuadernos de las coimas: los relatos de los arrepentidos
Otro exfuncionario de la Andis se negó a declarar
La disputa en Diputados por la minoría, con un PJ que busca evitar fugas
Kicillof: “Necesitamos las leyes para que la Provincia funcione”
Tampoco hubo oferta para los docentes y crece la presión a la Legislatura
Espectáculos
“Bandana trasciende la amistad: es una hermandad”
“Estoy bloqueado”: Tinelli reveló que la relación con su hija está quebrada
Cikes lanzó “Bruto S.A.” : Rock local inmersivo y cinematográfico
Ópera en Meridiano V: una Traviata para ver en reposera
“Wicked: Por siempre”: un final nada feliz para las brujas de Oz

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla