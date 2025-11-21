Bochornosa copa para Central

la comitiva de rosario central, con el polémico título que le otorgó afa como campeón anual / X

Una insólita y llamativa decisión comunicó AFA ayer: Rosario Central fue reconocido como Campeón de Liga por haber terminado primero en la tabla anual. Más allá del mérito del elenco Canalla, que fue el equipo que más sumó puntos en el año, el ente máximo del fútbol argentino volvió a hacer un papelón por cambiar los planes nuevamente con el torneo en disputa. Fue tan desprolija la situación, que ningún club del fútbol argentino sabía la decisión de Tapia y todos se enteraron sobre la marcha, cuando vieron la copa. Además, el propio Central supo del reconocimiento a su campaña, unas horas antes.

En un acto encabezado por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, quien dio a conocer la decisión de darle el “Torneo de Liga” al elenco rosarino, estuvieron presentes Gonzalo Belloso (presidente), Carolina Cristinziano (vice primera), Ariel Holan (director técnico), Jorge Broun y Ángel Di María. Todos posaron con el trofeo y hasta el propio club rosarino, lo hizo oficial. “¡Central campeón de la Liga 2025! ¡Somos el mejor equipo del año!”.

La dirigencia del Canalla, junto a Di María y Broun, recibieron el “Torneo de Liga”

Sin dudas, una decisión que traerá mucho ruido, ya que se decidió sobre la marcha y jamás se oficializó este título a inicios de la temporada. Con el anuncio de Tapia, el Canalla sumó otra estrella a nivel oficial, pese a ser la primera vez en la historia del fútbol argentino que los clubes no supieron que jugaban por esta competición.

“Es un reconocimiento justo”

Tras salir de la sede de la AFA, el presidente del “Canalla”, Gonzalo Belloso, detalló que “era un plan que viene hace varios años. De acá al futuro, este título se suma al Apertura, Clausura y el Trofeo de Campeones”.

Y destacó: “Se reconoció al actual campeón, eso fue lo que pasó. Súper merecido para un club como el nuestro, que fue primero de la primera fecha a la última, hizo más puntos que nadie y que perdió solo dos partidos en el año… Estoy muy agradecido a mi plantel, a los jugadores y a la gente de Rosario Central”.

Por último, señaló: “El fútbol argentino necesitaba tener ese torneo anual. Se venía planteando la posibilidad y a los equipos grandes les gusta. Estoy agradecido al presidente (Claudio) Tapia, a (Pablo) Toviggino y a todo el Comité”.

Otro que también habló fue el entrenador de Rosario Central, Ariel Holan, quien expresó: “Hicimos un gran torneo y quiero agradecer a todos los que tomaron la decisión de reconocernos”. La mención a una “decisión” externa encendió sospechas y abrió paso a una interpretación incómoda, ya que dejó entrever que el título no fue solo consecuencia de lo sucedido dentro del campo de juego, sino también de resoluciones tomadas fuera de él.

La situación tomó más intensidad cuando reveló un detalle que terminó de sacudir el clima: “Nos enteramos anoche, por lo que tuvimos que mover el entrenamiento a la tarde. Esto sirve para justificar el esfuerzo de todo el año”. Que el plantel haya conocido la consagración a último momento añadió un condimento inesperado, alimentando la idea de que hubo movimientos, discusiones y definiciones en las horas previas que todavía no salieron a la luz.

Los clubes se enteraron en plena reunión del título que le otorgó la AFA a Central

De todos los clubes del fútbol argentino, el único que felicitó a Central fue Deportivo Madryn, una de las instituciones que pelea por ascender y que se vio envuelta en fallos arbitrales a favor: “Saludamos a Central y especialmente al Campeón del Mundo Angel Di María por la obtención del Título “Campeón de la Liga” de la temporada 2025 por ser el equipo que más puntos obtuvo en la Tabla General”.