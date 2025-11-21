Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Mano a mano con EL DIA

“Bandana trasciende la amistad: es una hermandad”

Cuatro de las cinco integrantes se reunirán el domingo para revivir aquellos himnos juveniles. Y prometen más shows para el festejo de los 25 años

"Bandana trasciende la amistad: es una hermandad"
Pedro Garay

Pedro Garay
pgaray@eldia.com

21 de Noviembre de 2025 | 01:58
Edición impresa

Cinco personalidades distintas. Cinco looks diferentes. Cinco colores diferentes en la voz. En 2001, del programa televisivo “Popstars”, emergió Bandana, la primera girl band juvenil del país, compuesta por Lourdes Fernández, Virginia da Cunha, Valeria Gastaldi, Ivonne Guzmán y Lissa Vera. No tendría que haber funcionado más allá de “cinco Gran Rex, el propio Gustavo (Yankelevich) lo dijo”, confiesa Lourdes. Pero no solo fueron un éxito: marcaron un tiempo, se convirtieron en la banda sonora de una generación de adolescentes que las acompañan hasta hoy. “Terminó llegando a un lugar que nadie imaginaba”, sigue Lourdes.

“La diversidad del grupo fue estratégicamente elegida para representar a todos los sectores de la población”, se ríe Virginia, en diálogo con EL DIA, horas antes del show que reunirá a cuatro de las cinco (sin Ivonne, que no volvió al grupo tras la primera ruptura en 2004), una vez más, en el escenario (se presentarán en LATM +35, una fiesta de música “retro” que organiza el DJ Tommy Muñoz que se hará en el porteño boliche Moscú).

“Quizás fue estratégico”, sigue Valeria, “pero hubo algo mágico: nos encontramos. Hubo cohesión en la diversidad, y hoy podemos estar acá sentadas, encontrarnos nosotras, que vivimos en otro lado, con Lou, y que funcione”.

La reunión se da en un momento convulsionado para las protagonistas. La madre de Lourdes denunció que su pareja la tenía encerrada, hace apenas semanas, víctima de violencia: ella se encuentra bien, en tratamiento, su pareja detenida, pero son marcas que quedan. En el marco de aquella situación, tuvo varios cruces con Lissa Vera: ayer, a la entrevista se presentaron solo tres Bandana. Lissa no estaba. A minutos de la entrevista, Ángel de Brito dijo que Lissa Vera no iba a ser parte del show del domingo. “Lissa va a estar, ensayó con nosotros hace dos horitas… Es todo parte del circo”, se ríe Virginia.

Las Bandana siguen adelante. Y seguirán: el año que viene se cumplen 25 años de su nacimiento y “queremos festejarlo”, avisa Lourdes. “La gente fue muy importante en el hecho de que nos volviéramos a enamorar del proyecto. Ahí tomamos conciencia de lo que Bandana significaba, de lo que significó incluso en nuestras vidas”, explica el regreso.

Tienen, dicen, propuestas de todo tipo, shows, televisión. Podría incluso unirse Ivonne: “Tiene ganas de estar”, adelanta Virginia. “Siempre y cuando se alinee su agenda, que es súper intensa. Pero cuando sea, será sorpresa”.

-Se vienen esos 25 años. ¿Cómo ven a aquellas chicas que recién empezaban, en 2001?

Lourdes: Con mucho cariño. Ves el videito de esas nenas cantando, y hoy… uno las abraza con mucho cariño: fue la fuente de haber cumplido un sueño, de poder vivir de eso.

-Lo que vivieron fue un boom total, de repente eran muy famosos, la tele, la furia adolescente… ¿Les afectó?

Valeria: En ese momento éramos muy chicas: obviamente fue muy fuerte para todas. Pero estábamos tan metidas en nuestra burbuja que creo que nos dimos cuenta después de lo que había sido.

Virginia: En el momento no había ni momento de procesarlo. Había que correr atrás del éxito, del “más Bandana”: sobrevivir con el cuerpo a esa demanda. Mucho después nos dimos cuenta de lo que habíamos generado en toda esa gente, en ese momento fue sobrevivirlo.

Lourdes: Ser varias, estar viviendo lo mismo, nos llevó a apoyarnos entre nosotras. Entonces, hoy por hoy hay un vínculo que trasciende la amistad: es una hermandad. Somos personas que nos conocemos muchísimo, y nos conocimos en un momento donde cambió el entorno por completo: de repente, de un día para el otro te aparecía un tío que te amaba, eras la persona mejor recibida en la casa de los amigos…

-Además del agotamiento, recuerdo que les pegaban bastante. Fueron pioneras, fueron algo que no existía en Argentina. Pero todo el que irrumpe primero paga un precio… El panorama musical estaba dominado además por el rock nacional, y el rock barrial: el pop era mala palabra, otra vez, dentro del mainstream musical argentino.

Virginia: Era un tiempo de mucha energía masculina en la música. Pero teníamos una misión que nos trascendía: abrir caminos a un montón de artistas femeninas, abrir caminos en la mentalidad de muchos jóvenes que aspiraban al éxito, que no se animaban a hacer lo que sentían… Abrimos muchos caminos, sin querer queriendo.

Valeria: Sí, nos tuvimos que bancar varias piñas, siendo tan chiquitas. Hoy, el ambiente musical tira para muy para el lado del pop, y está buenísimo, pero cuando nosotras surgimos era todo rock. Nosotras éramos músicas las cinco, pero había mucho prejuicio. Hoy la idolatría pasa por chicas que hacen lo que hacíamos nosotras cuando éramos chicas. Así que sí: tuvimos que vivir esa etapita muy jodida. No lo hacíamos para sacarle el lugar a nadie, era algo más que se sumaba…

-Virginia decía que tenían que aguantar con el cuerpo. ¿Les pasó factura? Imagino que incidió en la separación, incluso.

Valeria: Éramos chicas, todo era un aprendizaje… La maduración llegó mucho después. Pero en ese momento teníamos una terapeuta, Mary Calvo, que nos contuvo.

Virginia: Pero ese golpe para el cuerpo, la mente, las emociones, fue el aprendizaje más importante para aplicar el resto de nuestras vidas: qué tipo de éxito buscar, cómo buscar esa vida en armonía, esa felicidad, sin caer en excesos.

-Se sienten ahora, en estos últimos reencuentros, en otro lugar? Porque también están ocurriendo ahora un montón de cosas alrededor.

Virginia: Sí, total. Pero es a nuestro ritmo, con conciencia, sabiendo que la prioridad es disfrutarlo. No hacer por hacer, no ir atrás de la triple función.

 

